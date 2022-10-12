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Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле - РИА Новости, 12.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221012/pugacheva-1823313661.html
Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле
Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле - РИА Новости, 12.10.2022
Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле
Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле, который состоялся 11 октября. Певица поделилась совместной фотографией с Примадонной в своей соцсети. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:49
2022-10-12T11:49
шоубиз
земфира
алла пугачева
рената литвинова
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле, который состоялся 11 октября. Певица поделилась совместной фотографией с Примадонной в своей соцсети.Пугачева прибыла в Израиль в начале октября. В августе она на короткое время приезжала в Москву, чтобы, вероятно, решить вопросы с документами в России. В начале СВО певица уехала в Тель-Авив, летом проживала в латвийской Юрмале.
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земфира, алла пугачева, рената литвинова
Шоубиз, Земфира, Алла Пугачева, Рената Литвинова
11:49 12.10.2022
 
Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле

Алла Пугачева посетила концерт певицы Земфиры в Тель-Авиве и сделала совместное фото

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкКонцерт "Близкие города, близкие люди"
Концерт Близкие города, близкие люди - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле, который состоялся 11 октября. Певица поделилась совместной фотографией с Примадонной в своей соцсети.

"Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать: "Вы крутая!" – подписала пост артистка.

Скриншот публикации Земфиры в социальной сети
Скриншот публикации Земфиры в социальной сети
Скриншот публикации Земфиры в социальной сети
Пугачева прибыла в Израиль в начале октября. В августе она на короткое время приезжала в Москву, чтобы, вероятно, решить вопросы с документами в России. В начале СВО певица уехала в Тель-Авив, летом проживала в латвийской Юрмале.
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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На "Русском радио" объяснили отсутствие песен Пугачевой
 
ШоубизЗемфираАлла ПугачеваРената Литвинова
 
 
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