https://ria.ru/20221012/pugacheva-1823313661.html

Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле

Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле - РИА Новости, 12.10.2022

Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле

Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле, который состоялся 11 октября. Певица поделилась совместной фотографией с Примадонной в своей соцсети. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:49

2022-10-12T11:49

2022-10-12T11:49

шоубиз

земфира

алла пугачева

рената литвинова

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле, который состоялся 11 октября. Певица поделилась совместной фотографией с Примадонной в своей соцсети.Пугачева прибыла в Израиль в начале октября. В августе она на короткое время приезжала в Москву, чтобы, вероятно, решить вопросы с документами в России. В начале СВО певица уехала в Тель-Авив, летом проживала в латвийской Юрмале.

https://ria.ru/20221005/pugacheva-1821703938.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

земфира, алла пугачева, рената литвинова