https://ria.ru/20221012/pugacheva-1823313661.html
Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле
Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле - РИА Новости, 12.10.2022
Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле
Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле, который состоялся 11 октября. Певица поделилась совместной фотографией с Примадонной в своей соцсети. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:49
2022-10-12T11:49
2022-10-12T11:49
шоубиз
земфира
алла пугачева
рената литвинова
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле, который состоялся 11 октября. Певица поделилась совместной фотографией с Примадонной в своей соцсети.Пугачева прибыла в Израиль в начале октября. В августе она на короткое время приезжала в Москву, чтобы, вероятно, решить вопросы с документами в России. В начале СВО певица уехала в Тель-Авив, летом проживала в латвийской Юрмале.
https://ria.ru/20221005/pugacheva-1821703938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земфира, алла пугачева, рената литвинова
Шоубиз, Земфира, Алла Пугачева, Рената Литвинова
Алла Пугачева посетила концерт Земфиры в Израиле
Алла Пугачева посетила концерт певицы Земфиры в Тель-Авиве и сделала совместное фото