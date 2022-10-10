https://ria.ru/20221010/pugacheva-1822720436.html

Алла Пугачева вышла на связь из Израиля

Алла Пугачева вышла на связь из Израиля - РИА Новости, 10.10.2022

Алла Пугачева вышла на связь из Израиля

Алла Пугачева вышла на связь из Израиля. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:57

2022-10-10T10:57

2022-10-10T10:57

шоубиз

алла пугачева

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израиль

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Алла Пугачева вышла на связь из Израиля. Примадонна указала, что находится на "Святой Земле", и написала, что она "счастлива". Также певица поделилась фото. На кадре она позирует у моря. Также за ее спиной можно рассмотреть баннер, на нем надпись, вероятно, на иврите. Недавно в прессе и социальных сетях стали появляться сообщения о том, что Пугачева уехала из России и якобы выставила на продажу свой замок в деревне Грязь.Ранее резонанс вызвал пост Аллы Пугачевой, в котором она обратилась к Минюсту и попросила признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*. Ведомство проигнорировало ее заявление.Также на днях она опубликовала пост, в котором резко высказалась о недоброжелателях.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221007/presnyakov-1822231515.html

израиль

россия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

алла пугачева, знаменитости, звезды, израиль, россия