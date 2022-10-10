https://ria.ru/20221010/pugacheva-1822720436.html
Алла Пугачева вышла на связь из Израиля
Алла Пугачева вышла на связь из Израиля - РИА Новости, 10.10.2022
Алла Пугачева вышла на связь из Израиля
Алла Пугачева вышла на связь из Израиля. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:57
2022-10-10T10:57
2022-10-10T10:57
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Алла Пугачева вышла на связь из Израиля. Примадонна указала, что находится на "Святой Земле", и написала, что она "счастлива". Также певица поделилась фото. На кадре она позирует у моря. Также за ее спиной можно рассмотреть баннер, на нем надпись, вероятно, на иврите. Недавно в прессе и социальных сетях стали появляться сообщения о том, что Пугачева уехала из России и якобы выставила на продажу свой замок в деревне Грязь.Ранее резонанс вызвал пост Аллы Пугачевой, в котором она обратилась к Минюсту и попросила признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*. Ведомство проигнорировало ее заявление.Также на днях она опубликовала пост, в котором резко высказалась о недоброжелателях.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20221007/presnyakov-1822231515.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, знаменитости, звезды, израиль, россия
Шоубиз, Алла Пугачева, Знаменитости, звезды, Израиль, Россия
Алла Пугачева вышла на связь из Израиля
Алла Пугачева опубликовала пост из Израиля после слухов об отъезде из России
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Алла Пугачева вышла на связь из Израиля.
Примадонна указала, что находится на "Святой Земле", и написала, что она "счастлива". Также певица поделилась фото. На кадре она позирует у моря. Также за ее спиной можно рассмотреть баннер, на нем надпись, вероятно, на иврите.
Недавно в прессе и социальных сетях стали появляться сообщения о том, что Пугачева уехала из России и якобы выставила на продажу свой замок в деревне Грязь.
Ранее резонанс вызвал пост Аллы Пугачевой, в котором она обратилась к Минюсту и попросила
признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*. Ведомство проигнорировало ее заявление.
Также на днях она опубликовала
пост, в котором резко высказалась о недоброжелателях.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.