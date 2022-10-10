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Алла Пугачева вышла на связь из Израиля - РИА Новости, 10.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221010/pugacheva-1822720436.html
Алла Пугачева вышла на связь из Израиля
Алла Пугачева вышла на связь из Израиля - РИА Новости, 10.10.2022
Алла Пугачева вышла на связь из Израиля
Алла Пугачева вышла на связь из Израиля. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:57
2022-10-10T10:57
шоубиз
алла пугачева
знаменитости
звезды
израиль
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Алла Пугачева вышла на связь из Израиля. Примадонна указала, что находится на "Святой Земле", и написала, что она "счастлива". Также певица поделилась фото. На кадре она позирует у моря. Также за ее спиной можно рассмотреть баннер, на нем надпись, вероятно, на иврите. Недавно в прессе и социальных сетях стали появляться сообщения о том, что Пугачева уехала из России и якобы выставила на продажу свой замок в деревне Грязь.Ранее резонанс вызвал пост Аллы Пугачевой, в котором она обратилась к Минюсту и попросила признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*. Ведомство проигнорировало ее заявление.Также на днях она опубликовала пост, в котором резко высказалась о недоброжелателях.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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алла пугачева, знаменитости, звезды, израиль, россия
Шоубиз, Алла Пугачева, Знаменитости, звезды, Израиль, Россия
10:57 10.10.2022
 
Алла Пугачева вышла на связь из Израиля

Алла Пугачева опубликовала пост из Израиля после слухов об отъезде из России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Алла Пугачева вышла на связь из Израиля.
Примадонна указала, что находится на "Святой Земле", и написала, что она "счастлива". Также певица поделилась фото. На кадре она позирует у моря. Также за ее спиной можно рассмотреть баннер, на нем надпись, вероятно, на иврите.
© Фото опубликовано Аллой Пугачевой в соцсетиАлла Пугачева
Алла Пугачева
© Фото опубликовано Аллой Пугачевой в соцсети
Алла Пугачева
Недавно в прессе и социальных сетях стали появляться сообщения о том, что Пугачева уехала из России и якобы выставила на продажу свой замок в деревне Грязь.
Ранее резонанс вызвал пост Аллы Пугачевой, в котором она обратилась к Минюсту и попросила признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*. Ведомство проигнорировало ее заявление.
Также на днях она опубликовала пост, в котором резко высказалась о недоброжелателях.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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ШоубизАлла ПугачеваЗнаменитостизвездыИзраильРоссия
 
 
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