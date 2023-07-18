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Земфира* в рваной футболке рассказала, как ей живется за границей - РИА Новости, 18.07.2023
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Шоубиз
 
14:21 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/zemfira-1884838097.html
Земфира* в рваной футболке рассказала, как ей живется за границей
Земфира* в рваной футболке рассказала, как ей живется за границей - РИА Новости, 18.07.2023
Земфира* в рваной футболке рассказала, как ей живется за границей
Земфира* поделилась в своем Telegram-канале тем, как ей живется во Франции и выложила личные фотографии. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:21
2023-07-18T14:21
шоубиз
земфира
рената литвинова
франция
россия
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Земфира* поделилась в своем Telegram-канале тем, как ей живется во Франции и выложила личные фотографии. На снимке певица позирует в белой рваной футболке вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой. Селфи сделано на узкой улочке, предположительно, в курортном городе, так как фото Земфира* подписала: "Скоро гастроли, а пока отдых". Исполнительница призналась, что чувствует себя хорошо и выглядит тоже — благодаря климату у нее прошла аллергия. Певица поделилась с подписчиками ближайшими творческими планами, в том числе в соавторстве со своим родственником — 33-летним Артуром Рамазановым-Остапенко, известным в музыкальной среде как Лука. &quot;Много пишу, больше, чем когда-либо — нравится. Планирую написать музыку к балету. Ну и альбом, конечно, — пока есть четыре песни. В то же время работаем с Лукой — и там есть отличные песни&quot;, — написала исполнительница в соцсети.Предыдущие июньские посты на странице были посвящены работе. Певица анонсировала свой августовский концерт в Риге и извинялась за отмену выступления в Ташкенте. Как оказалось, команда Земфиры* не смогла договориться с организаторами в Узбекистане.В прошлом году Рамазанова* публично осудила спецоперацию и улетела во Францию вместе с режиссером Ренатой Литвиновой. Поклонники заподозрили певицу в получении паспорта европейского государства, но Земфира это отрицала, заявляя, что она гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у нее нет и не будет.*Признана Минюстом иноагентом
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земфира, рената литвинова, франция, россия, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Земфира, Рената Литвинова, Франция, Россия, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Земфира* в рваной футболке рассказала, как ей живется за границей

Певица Земфира* выложила в соцсети фото с отдыха и рассказала о планах по работе

© Фото : Земфира/TelegramФото из Telegram-канала певицы Земфиры*
Фото из Telegram-канала певицы Земфиры* - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Земфира/Telegram
Фото из Telegram-канала певицы Земфиры*
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Земфира* поделилась в своем Telegram-канале тем, как ей живется во Франции и выложила личные фотографии.
На снимке певица позирует в белой рваной футболке вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой.
Селфи сделано на узкой улочке, предположительно, в курортном городе, так как фото Земфира* подписала: "Скоро гастроли, а пока отдых".
Исполнительница призналась, что чувствует себя хорошо и выглядит тоже — благодаря климату у нее прошла аллергия. Певица поделилась с подписчиками ближайшими творческими планами, в том числе в соавторстве со своим родственником — 33-летним Артуром Рамазановым-Остапенко, известным в музыкальной среде как Лука.
«

"Много пишу, больше, чем когда-либо — нравится. Планирую написать музыку к балету. Ну и альбом, конечно, — пока есть четыре песни. В то же время работаем с Лукой — и там есть отличные песни", — написала исполнительница в соцсети.

Предыдущие июньские посты на странице были посвящены работе. Певица анонсировала свой августовский концерт в Риге и извинялась за отмену выступления в Ташкенте. Как оказалось, команда Земфиры* не смогла договориться с организаторами в Узбекистане.
В прошлом году Рамазанова* публично осудила спецоперацию и улетела во Францию вместе с режиссером Ренатой Литвиновой. Поклонники заподозрили певицу в получении паспорта европейского государства, но Земфира это отрицала, заявляя, что она гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у нее нет и не будет.
*Признана Минюстом иноагентом
Певица Земфира (иностранный агент) - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
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ШоубизЗемфираРената ЛитвиноваФранцияРоссияЗнаменитостиШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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