https://ria.ru/20230718/zemfira-1884838097.html

Земфира* в рваной футболке рассказала, как ей живется за границей

Земфира* в рваной футболке рассказала, как ей живется за границей - РИА Новости, 18.07.2023

Земфира* в рваной футболке рассказала, как ей живется за границей

Земфира* поделилась в своем Telegram-канале тем, как ей живется во Франции и выложила личные фотографии. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:21

2023-07-18T14:21

2023-07-18T14:21

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Земфира* поделилась в своем Telegram-канале тем, как ей живется во Франции и выложила личные фотографии. На снимке певица позирует в белой рваной футболке вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой. Селфи сделано на узкой улочке, предположительно, в курортном городе, так как фото Земфира* подписала: "Скоро гастроли, а пока отдых". Исполнительница призналась, что чувствует себя хорошо и выглядит тоже — благодаря климату у нее прошла аллергия. Певица поделилась с подписчиками ближайшими творческими планами, в том числе в соавторстве со своим родственником — 33-летним Артуром Рамазановым-Остапенко, известным в музыкальной среде как Лука. "Много пишу, больше, чем когда-либо — нравится. Планирую написать музыку к балету. Ну и альбом, конечно, — пока есть четыре песни. В то же время работаем с Лукой — и там есть отличные песни", — написала исполнительница в соцсети.Предыдущие июньские посты на странице были посвящены работе. Певица анонсировала свой августовский концерт в Риге и извинялась за отмену выступления в Ташкенте. Как оказалось, команда Земфиры* не смогла договориться с организаторами в Узбекистане.В прошлом году Рамазанова* публично осудила спецоперацию и улетела во Францию вместе с режиссером Ренатой Литвиновой. Поклонники заподозрили певицу в получении паспорта европейского государства, но Земфира это отрицала, заявляя, что она гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у нее нет и не будет.*Признана Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230707/zemfira-1882765670.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

земфира, рената литвинова, франция, россия, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса