Земфира* в рваной футболке рассказала, как ей живется за границей
Певица Земфира* выложила в соцсети фото с отдыха и рассказала о планах по работе
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Земфира* поделилась в своем Telegram-канале тем, как ей живется во Франции и выложила личные фотографии.
На снимке певица позирует в белой рваной футболке вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой.
Селфи сделано на узкой улочке, предположительно, в курортном городе, так как фото Земфира* подписала: "Скоро гастроли, а пока отдых".
Исполнительница призналась, что чувствует себя хорошо и выглядит тоже — благодаря климату у нее прошла аллергия. Певица поделилась с подписчиками ближайшими творческими планами, в том числе в соавторстве со своим родственником — 33-летним Артуром Рамазановым-Остапенко, известным в музыкальной среде как Лука.
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"Много пишу, больше, чем когда-либо — нравится. Планирую написать музыку к балету. Ну и альбом, конечно, — пока есть четыре песни. В то же время работаем с Лукой — и там есть отличные песни", — написала исполнительница в соцсети.
Предыдущие июньские посты на странице были посвящены работе. Певица анонсировала свой августовский концерт в Риге и извинялась за отмену выступления в Ташкенте. Как оказалось, команда Земфиры* не смогла договориться с организаторами в Узбекистане.
В прошлом году Рамазанова* публично осудила спецоперацию и улетела во Францию вместе с режиссером Ренатой Литвиновой. Поклонники заподозрили певицу в получении паспорта европейского государства, но Земфира это отрицала, заявляя, что она гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у нее нет и не будет.
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