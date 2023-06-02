https://ria.ru/20230602/zemfira-1875851269.html

В Ташкенте отменили концерт Земфиры*

В Ташкенте отменили концерт Земфиры* - РИА Новости, 02.06.2023

В Ташкенте отменили концерт Земфиры*

В Ташкенте отменили концерт певицы Земфиры*, запланированный на 24 августа во Дворце дружбы народов. Исполнительница сама сообщила о произошедшем в своем... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T18:10

2023-06-02T18:10

2023-06-02T18:10

шоубиз

земфира

ташкент

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Ташкенте отменили концерт певицы Земфиры*, запланированный на 24 августа во Дворце дружбы народов. Исполнительница сама сообщила о произошедшем в своем Telegram-канале. "Концерт в Ташкенте не состоится. Приносим извинения за то, что объявили концерт преждевременно", – поделилась артистка. Она также назвала причину, по которой ее выступление не состоится. "Нам не удалось достичь договоренности с организаторами. Все средства за приобретенные ранее билеты будут возвращены. Сожалеем и надеемся на встречу в будущем", – заключила певица. После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела за границу вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой. Позже артистка анонсировала посвященный новому альбому тур, но в нем не было российских городов.В феврале ее включили в реестр физлиц-иноагентов. В Минюсте отметили, что исполнительница получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против СВО на концертах за границей и поддерживала Украину.В мае Земфира* в иске к Минюсту России потребовала снять с нее статус иноагента. Ее заявление рассмотрят 14 июня.*Признана Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230602/zemfira-1875713838.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

земфира, ташкент, знаменитости, музыка