https://ria.ru/20230602/zemfira-1875851269.html
В Ташкенте отменили концерт Земфиры*
В Ташкенте отменили концерт Земфиры* - РИА Новости, 02.06.2023
В Ташкенте отменили концерт Земфиры*
В Ташкенте отменили концерт певицы Земфиры*, запланированный на 24 августа во Дворце дружбы народов. Исполнительница сама сообщила о произошедшем в своем... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:10
2023-06-02T18:10
2023-06-02T18:10
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В Ташкенте отменили концерт певицы Земфиры*, запланированный на 24 августа во Дворце дружбы народов. Исполнительница сама сообщила о произошедшем в своем Telegram-канале. "Концерт в Ташкенте не состоится. Приносим извинения за то, что объявили концерт преждевременно", – поделилась артистка. Она также назвала причину, по которой ее выступление не состоится. "Нам не удалось достичь договоренности с организаторами. Все средства за приобретенные ранее билеты будут возвращены. Сожалеем и надеемся на встречу в будущем", – заключила певица. После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела за границу вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой. Позже артистка анонсировала посвященный новому альбому тур, но в нем не было российских городов.В феврале ее включили в реестр физлиц-иноагентов. В Минюсте отметили, что исполнительница получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против СВО на концертах за границей и поддерживала Украину.В мае Земфира* в иске к Минюсту России потребовала снять с нее статус иноагента. Ее заявление рассмотрят 14 июня.*Признана Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230602/zemfira-1875713838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земфира, ташкент, знаменитости, музыка
Шоубиз, Земфира, Ташкент, Знаменитости, Музыка
В Ташкенте отменили концерт Земфиры*
В Ташкенте отменили концерт Земфиры*, запланированный на август