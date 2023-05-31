https://ria.ru/20230531/zemfira-1875420904.html
Земфира* опровергла информацию о получении французского гражданства
Земфира* опровергла информацию о получении французского гражданства - РИА Новости, 01.06.2023
Земфира* опровергла информацию о получении французского гражданства
Певица Земфира Рамазанова* опровергла информацию о получении французского гражданства. РИА Новости, 01.06.2023
2023-05-31T21:32
2023-05-31T21:32
2023-06-01T00:00
шоубиз
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иноагенты
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Певица Земфира Рамазанова* опровергла информацию о получении французского гражданства. "Всплыла информация о якобы моем французском гражданстве... Я - гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет... Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год. Я люблю мою страну", - написала Земфира* в своем телеграм-канале. Певицу включили в перечень иноагентов в феврале. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".*Признана Минюстом иноагентом.
https://ria.ru/20230512/zemfira-1871426407.html
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россия, земфира, шоу-бизнес, иноагенты
Шоубиз, Россия, Земфира, Шоу-бизнес, иноагенты
Земфира* опровергла информацию о получении французского гражданства
Земфира опровергла информацию о получении французского гражданства
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Певица Земфира Рамазанова* опровергла информацию о получении французского гражданства.
"Всплыла информация о якобы моем французском гражданстве... Я - гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет... Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год. Я люблю мою страну", - написала Земфира* в своем телеграм-канале.
Певицу включили в перечень иноагентов в феврале. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* "открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников".
*Признана Минюстом иноагентом.
Земфира* подала в суд на Минюст