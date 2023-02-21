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Рената Литвинова приехала в Петербург и остановилась в роскошном отеле
Рената Литвинова приехала в Петербург и остановилась в роскошном отеле - РИА Новости, 21.02.2023
Рената Литвинова приехала в Петербург и остановилась в роскошном отеле
Рената Литвинова, почти год назад покинувшая Россию, приехала в Санкт-Петербург. Об этом она написала в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T00:55
2023-02-21T00:55
2023-02-21T01:39
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Рената Литвинова, почти год назад покинувшая Россию, приехала в Санкт-Петербург. Об этом она написала в своем Telegram-канале.В коротком ролике она, судя по кадрам, проходит с бокалом шампанского мимо картин на стенах президентского люкса "Кандинский" в роскошном Гранд Отеле Европа в центре Санкт-Петербурга.В более ранней публикации Литвинова написала, что едет в Россию на предстоящий юбилей своей мамы.В следующем посте актриса анонсировала блок спектаклей "Кактус", которые пройдут в парижском Hebertot. Это один из немногих местных театров, в котором показывают постановки как на французском, так и английском языках.Рената Литвинова уехала за границу и обосновалась в Париже почти год назад. В Европе актриса и режиссер выступает и участвует в съемках, спектаклях и модных показах.
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рената литвинова, telegram (приложение), кино и сериалы, знаменитости, новости культуры, звезды, санкт-петербург, париж, новости шоу-бизнеса
Рената Литвинова, Telegram (приложение), Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, Новости культуры, звезды, Санкт-Петербург, Париж, Новости шоу-бизнеса
00:55 21.02.2023 (обновлено: 01:39 21.02.2023)
Рената Литвинова приехала в Петербург и остановилась в роскошном отеле
Рената Литвинова приехала в Россию и остановилась в Гранд Отеле Европа в Петербурге
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Рената Литвинова, почти год назад покинувшая Россию, приехала в Санкт-Петербург. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
"Добравшись до отеля, оказалась в каком-то своем новом фильме. Только о чем он?" — написала актриса под постом с видео.
В коротком ролике она, судя по кадрам, проходит с бокалом шампанского мимо картин на стенах президентского люкса "Кандинский" в роскошном Гранд Отеле Европа в центре Санкт-Петербурга.
В более ранней публикации Литвинова написала, что едет в Россию на предстоящий юбилей своей мамы.
В следующем посте актриса анонсировала блок спектаклей "Кактус", которые пройдут в парижском Hebertot. Это один из немногих местных театров, в котором показывают постановки как на французском, так и английском языках.
Рената Литвинова уехала за границу и обосновалась в Париже почти год назад. В Европе актриса и режиссер выступает и участвует в съемках, спектаклях и модных показах.