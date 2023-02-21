https://ria.ru/20230221/kino-1853284774.html

Рената Литвинова приехала в Петербург и остановилась в роскошном отеле

Рената Литвинова приехала в Петербург и остановилась в роскошном отеле - РИА Новости, 21.02.2023

Рената Литвинова приехала в Петербург и остановилась в роскошном отеле

Рената Литвинова, почти год назад покинувшая Россию, приехала в Санкт-Петербург. Об этом она написала в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T00:55

2023-02-21T00:55

2023-02-21T01:39

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Рената Литвинова, почти год назад покинувшая Россию, приехала в Санкт-Петербург. Об этом она написала в своем Telegram-канале.В коротком ролике она, судя по кадрам, проходит с бокалом шампанского мимо картин на стенах президентского люкса "Кандинский" в роскошном Гранд Отеле Европа в центре Санкт-Петербурга.В более ранней публикации Литвинова написала, что едет в Россию на предстоящий юбилей своей мамы.В следующем посте актриса анонсировала блок спектаклей "Кактус", которые пройдут в парижском Hebertot. Это один из немногих местных театров, в котором показывают постановки как на французском, так и английском языках.Рената Литвинова уехала за границу и обосновалась в Париже почти год назад. В Европе актриса и режиссер выступает и участвует в съемках, спектаклях и модных показах.

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