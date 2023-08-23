https://ria.ru/20230823/zemfira-1891666377.html
Земфира* пожаловалась на ужасную организацию концертов в Казахстане
Земфира* пожаловалась на ужасную организацию концертов в Казахстане - РИА Новости, 23.08.2023
Земфира* пожаловалась на ужасную организацию концертов в Казахстане
Рок-певица и композитор Земфира* пожаловалась в Telegram-канале на организаторов своих концертов в Казахстане, обвинив их в ужасной работе. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:06
2023-08-23T10:06
2023-08-23T10:13
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Рок-певица и композитор Земфира* пожаловалась в Telegram-канале на организаторов своих концертов в Казахстане, обвинив их в ужасной работе. "Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в Казахстане – некий Табриз, вывезли на профессионализме", – написала исполнительница. Земфира* не уточнила, что именно не так сделали организаторы ее шоу, а также добавила, что к зрителям у нее претензий нет. После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела за границу вместе со своей близкой подругой, режиссером Ренатой Литвиновой. Позже она анонсировала посвященный новому альбому тур, но в нем не было российских городов.В феврале певицу внесли в список физлиц-иноагентов. В Минюсте указали, что она получала поддержку от иностранных источников, позволяла себе высказываться против СВО на концертах за границей и открыто поддерживала Украину.Позже Земфира* пыталась обжаловать решение о статусе иноагента. Однако в суде ей отказали в этом. *Признана Минюстом иноагентом
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Земфира* пожаловалась на ужасную организацию концертов в Казахстане
Певица Земфира* пожаловалась на организаторов своих концертов в Казахстане