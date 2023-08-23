https://ria.ru/20230823/zemfira-1891666377.html

Земфира* пожаловалась на ужасную организацию концертов в Казахстане

Земфира* пожаловалась на ужасную организацию концертов в Казахстане - РИА Новости, 23.08.2023

Земфира* пожаловалась на ужасную организацию концертов в Казахстане

Рок-певица и композитор Земфира* пожаловалась в Telegram-канале на организаторов своих концертов в Казахстане, обвинив их в ужасной работе. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:06

2023-08-23T10:06

2023-08-23T10:13

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Рок-певица и композитор Земфира* пожаловалась в Telegram-канале на организаторов своих концертов в Казахстане, обвинив их в ужасной работе. "Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в Казахстане – некий Табриз, вывезли на профессионализме", – написала исполнительница. Земфира* не уточнила, что именно не так сделали организаторы ее шоу, а также добавила, что к зрителям у нее претензий нет. После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела за границу вместе со своей близкой подругой, режиссером Ренатой Литвиновой. Позже она анонсировала посвященный новому альбому тур, но в нем не было российских городов.В феврале певицу внесли в список физлиц-иноагентов. В Минюсте указали, что она получала поддержку от иностранных источников, позволяла себе высказываться против СВО на концертах за границей и открыто поддерживала Украину.Позже Земфира* пыталась обжаловать решение о статусе иноагента. Однако в суде ей отказали в этом. *Признана Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230718/zemfira-1884838097.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

земфира, казахстан, новости шоу-бизнеса, знаменитости, рената литвинова, украина