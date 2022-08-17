https://ria.ru/20220817/litvinova-1810155762.html

Рената Литвинова выйдет в прямой эфир во время показа "Северного ветра"

Рената Литвинова выйдет в прямой эфир во время показа "Северного ветра" - РИА Новости, 17.08.2022

Рената Литвинова выйдет в прямой эфир во время показа "Северного ветра"

Рената Литвинова сообщила, что ее фильм "Северный ветер" выйдет в повторный российский прокат 25 августа. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:49

2022-08-17T10:49

2022-08-17T12:37

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Рената Литвинова сообщила, что ее фильм "Северный ветер" выйдет в повторный российский прокат 25 августа.Она добавила, что выйдет в прямой эфир во время специального показа в кинотеатре "Октябрь" 22 августа.Спектакль-фантасмагория "Северный ветер" о любви и смерти, поставленный Литвиновой в 2017 году на сцене МХТ имени Чехова по пьесе собственного сочинения, был ее режиссерским дебютом в театре. Литвинова также сыграла в спектакле несколько ролей. Музыку к спектаклю написала Земфира.После начала специальной военной операции Литвинова уехала за границу и обосновалась в Париже - там она продолжила работать и участвовать в съемках. Недавно она анонсировала премьеру новой пьесы "Кактус" - ее актриса представит в сентябре в Таллине на театральном фестивале.

https://ria.ru/20220704/litvinova-1800020774.html

https://ria.ru/20220812/brezhneva-1809236576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, рената литвинова, новости культуры