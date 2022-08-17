10:49 17.08.2022 (обновлено: 12:37 17.08.2022)
Рената Литвинова выйдет в прямой эфир во время показа "Северного ветра"
Рената Литвинова выйдет в прямой эфир во время показа фильма "Северный ветер" в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса, сценарист, режиссер Рената Литвинова на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Рената Литвинова сообщила, что ее фильм "Северный ветер" выйдет в повторный российский прокат 25 августа.
"Такое у меня было режиссерское "кресло" на съемках "Северного ветра", который выходит в повторный прокат с 25 августа", – написала актриса в своем Telegram-канале, опубликовав фото со съемок.
Она добавила, что выйдет в прямой эфир во время специального показа в кинотеатре "Октябрь" 22 августа.
Спектакль-фантасмагория "Северный ветер" о любви и смерти, поставленный Литвиновой в 2017 году на сцене МХТ имени Чехова по пьесе собственного сочинения, был ее режиссерским дебютом в театре. Литвинова также сыграла в спектакле несколько ролей. Музыку к спектаклю написала Земфира.
После начала специальной военной операции Литвинова уехала за границу и обосновалась в Париже - там она продолжила работать и участвовать в съемках. Недавно она анонсировала премьеру новой пьесы "Кактус" - ее актриса представит в сентябре в Таллине на театральном фестивале.
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