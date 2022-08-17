Рейтинг@Mail.ru
Рената Литвинова выйдет в прямой эфир во время показа "Северного ветра" - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220817/litvinova-1810155762.html
Рената Литвинова выйдет в прямой эфир во время показа "Северного ветра"
Рената Литвинова выйдет в прямой эфир во время показа "Северного ветра" - РИА Новости, 17.08.2022
Рената Литвинова выйдет в прямой эфир во время показа "Северного ветра"
Рената Литвинова сообщила, что ее фильм "Северный ветер" выйдет в повторный российский прокат 25 августа. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:49
2022-08-17T12:37
знаменитости
рената литвинова
новости культуры
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152169/65/1521696522_0:211:1363:978_1920x0_80_0_0_d77f4ded741a931046f93d43728a81bf.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Рената Литвинова сообщила, что ее фильм "Северный ветер" выйдет в повторный российский прокат 25 августа.Она добавила, что выйдет в прямой эфир во время специального показа в кинотеатре "Октябрь" 22 августа.Спектакль-фантасмагория "Северный ветер" о любви и смерти, поставленный Литвиновой в 2017 году на сцене МХТ имени Чехова по пьесе собственного сочинения, был ее режиссерским дебютом в театре. Литвинова также сыграла в спектакле несколько ролей. Музыку к спектаклю написала Земфира.После начала специальной военной операции Литвинова уехала за границу и обосновалась в Париже - там она продолжила работать и участвовать в съемках. Недавно она анонсировала премьеру новой пьесы "Кактус" - ее актриса представит в сентябре в Таллине на театральном фестивале.
https://ria.ru/20220704/litvinova-1800020774.html
https://ria.ru/20220812/brezhneva-1809236576.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152169/65/1521696522_0:84:1363:1106_1920x0_80_0_0_72adf7f8b3601cd36d97adbbd06d13b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, рената литвинова, новости культуры
Знаменитости, Рената Литвинова, Новости культуры, Культура
10:49 17.08.2022 (обновлено: 12:37 17.08.2022)
 
Рената Литвинова выйдет в прямой эфир во время показа "Северного ветра"

Рената Литвинова выйдет в прямой эфир во время показа фильма "Северный ветер" в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса, сценарист, режиссер Рената Литвинова на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля
Актриса, сценарист, режиссер Рената Литвинова на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Рената Литвинова сообщила, что ее фильм "Северный ветер" выйдет в повторный российский прокат 25 августа.

"Такое у меня было режиссерское "кресло" на съемках "Северного ветра", который выходит в повторный прокат с 25 августа", – написала актриса в своем Telegram-канале, опубликовав фото со съемок.

Она добавила, что выйдет в прямой эфир во время специального показа в кинотеатре "Октябрь" 22 августа.
Борис Гребенщиков, Рената Литвинова и Джей-Джей Йохансон. Скриншот публикации в социальной сети
4 июля, 10:39Шоубиз
Рената Литвинова встретилась за границей с Борисом Гребенщиковым
Спектакль-фантасмагория "Северный ветер" о любви и смерти, поставленный Литвиновой в 2017 году на сцене МХТ имени Чехова по пьесе собственного сочинения, был ее режиссерским дебютом в театре. Литвинова также сыграла в спектакле несколько ролей. Музыку к спектаклю написала Земфира.
После начала специальной военной операции Литвинова уехала за границу и обосновалась в Париже - там она продолжила работать и участвовать в съемках. Недавно она анонсировала премьеру новой пьесы "Кактус" - ее актриса представит в сентябре в Таллине на театральном фестивале.
Премьера фильма Елки последние - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 17:49Шоубиз
Раскритиковавшая Россию Брежнева вернулась к работе
 
КультураЗнаменитостиРената ЛитвиноваНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала