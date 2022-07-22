https://ria.ru/20220722/litvinova-1804201211.html

Рената Литвинова представит свой новый спектакль в Таллине

Рената Литвинова представит свой новый спектакль в Таллине - РИА Новости, 22.07.2022

Рената Литвинова представит свой новый спектакль в Таллине

Рената Литвинова в социальных сетях анонсировала премьеру: в Таллине она представит свою пьесу под названием "Кактус". РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:17

2022-07-22T14:17

2022-07-22T14:36

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Рената Литвинова в социальных сетях анонсировала премьеру: в Таллине она представит свою пьесу под названием "Кактус".Помимо этого Литвинова работает над еще одним проектом.Судя по публикациям в Сети, Рената большую часть времени проводит во Франции, где принимает участие в съемках и показах, а также регулярно ходит на концерты и спектакли. Рядом с ней находится ее дочь Ульяна, которая работает над коллекцией одежды.

https://ria.ru/20220721/galkin-1804095653.html

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Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, рената литвинова, спектакль, новости культуры, эстония, таллин, франция, европа, театр