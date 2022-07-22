https://ria.ru/20220722/litvinova-1804201211.html
Рената Литвинова представит свой новый спектакль в Таллине
Рената Литвинова представит свой новый спектакль в Таллине - РИА Новости, 22.07.2022
Рената Литвинова представит свой новый спектакль в Таллине
Рената Литвинова в социальных сетях анонсировала премьеру: в Таллине она представит свою пьесу под названием "Кактус". РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:17
2022-07-22T14:17
2022-07-22T14:36
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Рената Литвинова в социальных сетях анонсировала премьеру: в Таллине она представит свою пьесу под названием "Кактус".Помимо этого Литвинова работает над еще одним проектом.Судя по публикациям в Сети, Рената большую часть времени проводит во Франции, где принимает участие в съемках и показах, а также регулярно ходит на концерты и спектакли. Рядом с ней находится ее дочь Ульяна, которая работает над коллекцией одежды.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, рената литвинова, спектакль, новости культуры, эстония, таллин, франция, европа, театр
14:17 22.07.2022 (обновлено: 14:36 22.07.2022)
Рената Литвинова представит свой новый спектакль в Таллине
Рената Литвинова представит свой новый спектакль "Кактус" в Таллине
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Рената Литвинова в социальных сетях анонсировала премьеру: в Таллине она представит свою пьесу под названием "Кактус".
"Буду играть премьеру своей новой пьесы "Кактус" в Таллине в рамках театрального фестиваля 30 сентября", – написала актриса.
Помимо этого Литвинова работает над еще одним проектом.
"Пишу новый текст (возможно, вырастет в сценарий или пьесу) – "Чего-то мы не знаем…", – написала звезда.
Судя по публикациям в Сети, Рената большую часть времени проводит во Франции, где принимает участие в съемках и показах, а также регулярно ходит на концерты и спектакли. Рядом с ней находится ее дочь Ульяна, которая работает над коллекцией одежды.