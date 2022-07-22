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Рената Литвинова представит свой новый спектакль в Таллине - РИА Новости, 22.07.2022
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Культура
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Рената Литвинова представит свой новый спектакль в Таллине
Рената Литвинова представит свой новый спектакль в Таллине - РИА Новости, 22.07.2022
Рената Литвинова представит свой новый спектакль в Таллине
Рената Литвинова в социальных сетях анонсировала премьеру: в Таллине она представит свою пьесу под названием "Кактус". РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:17
2022-07-22T14:36
знаменитости
шоу-бизнес
рената литвинова
спектакль
новости культуры
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таллин
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Рената Литвинова в социальных сетях анонсировала премьеру: в Таллине она представит свою пьесу под названием "Кактус".Помимо этого Литвинова работает над еще одним проектом.Судя по публикациям в Сети, Рената большую часть времени проводит во Франции, где принимает участие в съемках и показах, а также регулярно ходит на концерты и спектакли. Рядом с ней находится ее дочь Ульяна, которая работает над коллекцией одежды.
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знаменитости, шоу-бизнес, рената литвинова, спектакль, новости культуры, эстония, таллин, франция, европа, театр
14:17 22.07.2022 (обновлено: 14:36 22.07.2022)
 
Рената Литвинова представит свой новый спектакль в Таллине

Рената Литвинова представит свой новый спектакль "Кактус" в Таллине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Рената Литвинова в социальных сетях анонсировала премьеру: в Таллине она представит свою пьесу под названием "Кактус".

"Буду играть премьеру своей новой пьесы "Кактус" в Таллине в рамках театрального фестиваля 30 сентября", – написала актриса.

Помимо этого Литвинова работает над еще одним проектом.

"Пишу новый текст (возможно, вырастет в сценарий или пьесу) – "Чего-то мы не знаем…", – написала звезда.

Судя по публикациям в Сети, Рената большую часть времени проводит во Франции, где принимает участие в съемках и показах, а также регулярно ходит на концерты и спектакли. Рядом с ней находится ее дочь Ульяна, которая работает над коллекцией одежды.
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