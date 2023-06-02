https://ria.ru/20230602/zemfira-1875713838.html

Граффити Земфиры* заменили изображением российского военного с ребенком

Граффити Земфиры* заменили изображением российского военного с ребенком - РИА Новости, 02.06.2023

Граффити Земфиры* заменили изображением российского военного с ребенком

На месте закрашенного граффити с певицей Земфирой* в Южно-Сахалинске появилось изображение российского военного с ребенком на руках. Об этом рассказал РИА... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T11:32

2023-06-02T11:32

2023-06-02T11:32

шоубиз

южно-сахалинск

россия

земфира

сахалинская областная дума

общество

рената литвинова

знаменитости

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн – РИА Новости. На месте закрашенного граффити с певицей Земфирой* в Южно-Сахалинске появилось изображение российского военного с ребенком на руках. Об этом рассказал РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин. "Островные художники обновили стены трансформаторной будки, а на одной из них нарисовали улыбающегося маленького мальчика на руках у мужчины в форме российского бойца. Работа заняла несколько дней, и завершить ее удалось к Дню защиты детей", – поделился политик.Коммунальные службы замазали изображение Земфиры* еще в конце марта после призыва Шарифулина "почистить авгиевы конюшни отечественной культуры". Эскиз нового художественного решения на уличном арт-объекте был обсужден в администрации города с участием специалистов, горожан и депутата.После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее. Затем она переехала вместе со своей близкой подругой Ренатой Литвиновой за границу. Позже артистка анонсировала посвященный новому альбому тур, но в нем не было российских городов.В феврале певицу внесли в реестр иноагентов. В Минюсте указали, что она получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против СВО на концертах за границей и поддерживала Украину.В мае Земфира* обратилась в московский суд с требованием снять с нее статус иноагента. Ее заявление рассмотрят 14 июня. *Признана Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230531/zemfira-1875420904.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

южно-сахалинск, россия, земфира, сахалинская областная дума, общество, рената литвинова, знаменитости