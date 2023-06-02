https://ria.ru/20230602/zemfira-1875713838.html
Граффити Земфиры* заменили изображением российского военного с ребенком
Граффити Земфиры* заменили изображением российского военного с ребенком - РИА Новости, 02.06.2023
Граффити Земфиры* заменили изображением российского военного с ребенком
На месте закрашенного граффити с певицей Земфирой* в Южно-Сахалинске появилось изображение российского военного с ребенком на руках. Об этом рассказал РИА... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:32
2023-06-02T11:32
2023-06-02T11:32
шоубиз
южно-сахалинск
россия
земфира
сахалинская областная дума
общество
рената литвинова
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875714206_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_36f0798557983227592d34d8bebeb831.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн – РИА Новости. На месте закрашенного граффити с певицей Земфирой* в Южно-Сахалинске появилось изображение российского военного с ребенком на руках. Об этом рассказал РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин. "Островные художники обновили стены трансформаторной будки, а на одной из них нарисовали улыбающегося маленького мальчика на руках у мужчины в форме российского бойца. Работа заняла несколько дней, и завершить ее удалось к Дню защиты детей", – поделился политик.Коммунальные службы замазали изображение Земфиры* еще в конце марта после призыва Шарифулина "почистить авгиевы конюшни отечественной культуры". Эскиз нового художественного решения на уличном арт-объекте был обсужден в администрации города с участием специалистов, горожан и депутата.После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее. Затем она переехала вместе со своей близкой подругой Ренатой Литвиновой за границу. Позже артистка анонсировала посвященный новому альбому тур, но в нем не было российских городов.В феврале певицу внесли в реестр иноагентов. В Минюсте указали, что она получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против СВО на концертах за границей и поддерживала Украину.В мае Земфира* обратилась в московский суд с требованием снять с нее статус иноагента. Ее заявление рассмотрят 14 июня. *Признана Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230531/zemfira-1875420904.html
южно-сахалинск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875714206_0:345:960:1065_1920x0_80_0_0_1f0d0d93ffb21a8ccab2fb7b39f04e22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-сахалинск, россия, земфира, сахалинская областная дума, общество, рената литвинова, знаменитости
Шоубиз, Южно-Сахалинск, Россия, Земфира, Сахалинская областная Дума, Общество, Рената Литвинова, Знаменитости
Граффити Земфиры* заменили изображением российского военного с ребенком
Граффити Земфиры* в Южно-Сахалинске заменили изображением российского военного с ребенком