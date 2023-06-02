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Граффити Земфиры* заменили изображением российского военного с ребенком - РИА Новости, 02.06.2023
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Шоубиз
 
11:32 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/zemfira-1875713838.html
Граффити Земфиры* заменили изображением российского военного с ребенком
Граффити Земфиры* заменили изображением российского военного с ребенком - РИА Новости, 02.06.2023
Граффити Земфиры* заменили изображением российского военного с ребенком
На месте закрашенного граффити с певицей Земфирой* в Южно-Сахалинске появилось изображение российского военного с ребенком на руках. Об этом рассказал РИА... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T11:32
2023-06-02T11:32
шоубиз
южно-сахалинск
россия
земфира
сахалинская областная дума
общество
рената литвинова
знаменитости
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн – РИА Новости. На месте закрашенного граффити с певицей Земфирой* в Южно-Сахалинске появилось изображение российского военного с ребенком на руках. Об этом рассказал РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин. "Островные художники обновили стены трансформаторной будки, а на одной из них нарисовали улыбающегося маленького мальчика на руках у мужчины в форме российского бойца. Работа заняла несколько дней, и завершить ее удалось к Дню защиты детей", – поделился политик.Коммунальные службы замазали изображение Земфиры* еще в конце марта после призыва Шарифулина "почистить авгиевы конюшни отечественной культуры". Эскиз нового художественного решения на уличном арт-объекте был обсужден в администрации города с участием специалистов, горожан и депутата.После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее. Затем она переехала вместе со своей близкой подругой Ренатой Литвиновой за границу. Позже артистка анонсировала посвященный новому альбому тур, но в нем не было российских городов.В феврале певицу внесли в реестр иноагентов. В Минюсте указали, что она получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против СВО на концертах за границей и поддерживала Украину.В мае Земфира* обратилась в московский суд с требованием снять с нее статус иноагента. Ее заявление рассмотрят 14 июня. *Признана Минюстом иноагентом
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южно-сахалинск, россия, земфира, сахалинская областная дума, общество, рената литвинова, знаменитости
Шоубиз, Южно-Сахалинск, Россия, Земфира, Сахалинская областная Дума, Общество, Рената Литвинова, Знаменитости
Граффити Земфиры* заменили изображением российского военного с ребенком

Граффити Земфиры* в Южно-Сахалинске заменили изображением российского военного с ребенком

© Фото : Александр Шарифулин/TelegramГраффити Земфиры в Южно-Сахалинске
Граффити Земфиры в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Александр Шарифулин/Telegram
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн – РИА Новости. На месте закрашенного граффити с певицей Земфирой* в Южно-Сахалинске появилось изображение российского военного с ребенком на руках. Об этом рассказал РИА Новости депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин.
© Фото : Александр Шарифулин/TelegramНовое граффити с российским военным вместо Земфиры появилось в Южно-Сахалинске
Новое граффити с российским военным вместо Земфиры появилось в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Александр Шарифулин/Telegram
Новое граффити с российским военным вместо Земфиры появилось в Южно-Сахалинске
«
"Островные художники обновили стены трансформаторной будки, а на одной из них нарисовали улыбающегося маленького мальчика на руках у мужчины в форме российского бойца. Работа заняла несколько дней, и завершить ее удалось к Дню защиты детей", – поделился политик.
Коммунальные службы замазали изображение Земфиры* еще в конце марта после призыва Шарифулина "почистить авгиевы конюшни отечественной культуры". Эскиз нового художественного решения на уличном арт-объекте был обсужден в администрации города с участием специалистов, горожан и депутата.
После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее. Затем она переехала вместе со своей близкой подругой Ренатой Литвиновой за границу. Позже артистка анонсировала посвященный новому альбому тур, но в нем не было российских городов.
В феврале певицу внесли в реестр иноагентов. В Минюсте указали, что она получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против СВО на концертах за границей и поддерживала Украину.
В мае Земфира* обратилась в московский суд с требованием снять с нее статус иноагента. Ее заявление рассмотрят 14 июня.
*Признана Минюстом иноагентом
Певица Земфира на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Земфира* опровергла информацию о получении французского гражданства
31 мая, 21:32
 
ШоубизЮжно-СахалинскРоссияЗемфираСахалинская областная ДумаОбществоРената ЛитвиноваЗнаменитости
 
 
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