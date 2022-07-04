https://ria.ru/20220704/litvinova-1800020774.html

Рената Литвинова встретилась за границей с Борисом Гребенщиковым

Рената Литвинова встретилась за границей с Борисом Гребенщиковым - РИА Новости, 04.07.2022

Рената Литвинова встретилась за границей с Борисом Гребенщиковым

Рената Литвинова за границей встретилась с Борисом Гребенщиковым: актриса выложила в социальных сетях снимок вместе с ним и шведским музыкантом Джей-Джеем... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:39

2022-07-04T10:39

2022-07-04T10:39

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Рената Литвинова за границей встретилась с Борисом Гребенщиковым: актриса выложила в социальных сетях снимок вместе с ним и шведским музыкантом Джей-Джеем Йохансоном. Вся троица выглядела очень довольной.В комментариях отметили, что Литвинова счастливо улыбается, в то время как обычно на фотографиях она старается держать более строгий образ.Литвинова долгое время находится во Франции. Она отмечала, что учит там языки, пересматривает кино и много работает.

https://ria.ru/20220518/litvinova-1789245666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, рената литвинова, борис гребенщиков, шоу-бизнес