https://ria.ru/20220704/litvinova-1800020774.html
Рената Литвинова встретилась за границей с Борисом Гребенщиковым
Рената Литвинова встретилась за границей с Борисом Гребенщиковым - РИА Новости, 04.07.2022
Рената Литвинова встретилась за границей с Борисом Гребенщиковым
Рената Литвинова за границей встретилась с Борисом Гребенщиковым: актриса выложила в социальных сетях снимок вместе с ним и шведским музыкантом Джей-Джеем... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:39
2022-07-04T10:39
2022-07-04T10:39
шоубиз
знаменитости
рената литвинова
борис гребенщиков
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800015848_0:0:1806:1017_1920x0_80_0_0_87293bf5cb1e69ef4216dd0f0cc9cca0.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Рената Литвинова за границей встретилась с Борисом Гребенщиковым: актриса выложила в социальных сетях снимок вместе с ним и шведским музыкантом Джей-Джеем Йохансоном. Вся троица выглядела очень довольной.В комментариях отметили, что Литвинова счастливо улыбается, в то время как обычно на фотографиях она старается держать более строгий образ.Литвинова долгое время находится во Франции. Она отмечала, что учит там языки, пересматривает кино и много работает.
https://ria.ru/20220518/litvinova-1789245666.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800015848_0:0:1806:1355_1920x0_80_0_0_8e117fe8b21004b0d621d08392c88cd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, рената литвинова, борис гребенщиков, шоу-бизнес
Рената Литвинова встретилась за границей с Борисом Гребенщиковым
Рената Литвинова встретилась за границей с Борисом Гребенщиковым и Джей-Джеем Йохансоном