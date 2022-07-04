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Рената Литвинова встретилась за границей с Борисом Гребенщиковым - РИА Новости, 04.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220704/litvinova-1800020774.html
Рената Литвинова встретилась за границей с Борисом Гребенщиковым
Рената Литвинова встретилась за границей с Борисом Гребенщиковым - РИА Новости, 04.07.2022
Рената Литвинова встретилась за границей с Борисом Гребенщиковым
Рената Литвинова за границей встретилась с Борисом Гребенщиковым: актриса выложила в социальных сетях снимок вместе с ним и шведским музыкантом Джей-Джеем... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:39
2022-07-04T10:39
шоубиз
знаменитости
рената литвинова
борис гребенщиков
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Рената Литвинова за границей встретилась с Борисом Гребенщиковым: актриса выложила в социальных сетях снимок вместе с ним и шведским музыкантом Джей-Джеем Йохансоном. Вся троица выглядела очень довольной.В комментариях отметили, что Литвинова счастливо улыбается, в то время как обычно на фотографиях она старается держать более строгий образ.Литвинова долгое время находится во Франции. Она отмечала, что учит там языки, пересматривает кино и много работает.
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знаменитости, рената литвинова, борис гребенщиков, шоу-бизнес
10:39 04.07.2022
 
Рената Литвинова встретилась за границей с Борисом Гребенщиковым

Рената Литвинова встретилась за границей с Борисом Гребенщиковым и Джей-Джеем Йохансоном

Борис Гребенщиков, Рената Литвинова и Джей-Джей Йохансон. Скриншот публикации в социальной сети
Борис Гребенщиков, Рената Литвинова и Джей-Джей Йохансон. Скриншот публикации в социальной сети
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Рената Литвинова за границей встретилась с Борисом Гребенщиковым: актриса выложила в социальных сетях снимок вместе с ним и шведским музыкантом Джей-Джеем Йохансоном. Вся троица выглядела очень довольной.

"Мой друг Борис и Джей-Джей", – подписала кадр звезда.

В комментариях отметили, что Литвинова счастливо улыбается, в то время как обычно на фотографиях она старается держать более строгий образ.

"Сияете", "Какая улыбка!", "Какая вы здесь счастливая, Рената!", – написали поклонники.

Литвинова долгое время находится во Франции. Она отмечала, что учит там языки, пересматривает кино и много работает.
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