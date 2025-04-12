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Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам - РИА Новости, 12.04.2025
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05:21 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/litvinova-2010841044.html
Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам
Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам - РИА Новости, 12.04.2025
Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам
Московский суд взыскал задолженность по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой по иску газовой компании, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T05:21:00+03:00
2025-04-12T05:21:00+03:00
россия
рената литвинова
земфира
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Московский суд взыскал задолженность по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой по иску газовой компании, сообщили РИА Новости в инстанции. Иск поступил в суд еще в ноябре 2024 года, но решение вступило в силу только в этом году. "Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности", - сказали в суде. Сумма накопившегося долга Литвиновой не уточняется. Ранее столичный суд вынес приказ о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с певицы Земфиры*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250402/panin-2008800593.html
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россия, рената литвинова, земфира, общество
Россия, Рената Литвинова, Земфира, Общество
Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам

Суд взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по коммунальным платежам

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРената Литвинова
Рената Литвинова - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Рената Литвинова . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Московский суд взыскал задолженность по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой по иску газовой компании, сообщили РИА Новости в инстанции.
Иск поступил в суд еще в ноябре 2024 года, но решение вступило в силу только в этом году.
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"Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности", - сказали в суде.
Сумма накопившегося долга Литвиновой не уточняется.
Ранее столичный суд вынес приказ о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с певицы Земфиры*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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РоссияРената ЛитвиноваЗемфираОбщество
 
 
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