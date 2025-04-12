https://ria.ru/20250412/litvinova-2010841044.html

Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам

Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам - РИА Новости, 12.04.2025

Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам

Московский суд взыскал задолженность по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой по иску газовой компании, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T05:21:00+03:00

2025-04-12T05:21:00+03:00

2025-04-12T05:21:00+03:00

россия

рената литвинова

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Московский суд взыскал задолженность по коммунальным платежам с актрисы Ренаты Литвиновой по иску газовой компании, сообщили РИА Новости в инстанции. Иск поступил в суд еще в ноябре 2024 года, но решение вступило в силу только в этом году. "Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности", - сказали в суде. Сумма накопившегося долга Литвиновой не уточняется. Ранее столичный суд вынес приказ о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с певицы Земфиры*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250402/panin-2008800593.html

https://realty.ria.ru/20250311/peterburzhenka-2004311951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, рената литвинова, земфира, общество