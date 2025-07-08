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Умер стилист и визажист Дмитрий Вишневский
Умер стилист и визажист Дмитрий Вишневский - РИА Новости, 08.07.2025
Умер стилист и визажист Дмитрий Вишневский
Стилист и визажист Дмитрий Вишневский скончался, ему было 50 лет, сообщила певица Кристина Орбакайте. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T21:23:00+03:00
2025-07-08T21:23:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стилист и визажист Дмитрий Вишневский скончался, ему было 50 лет, сообщила певица Кристина Орбакайте. "RIP… Светлая память, дорогой Дима. Сколько красивых образов ты создал для меня. Талантливый, красивый, интересный, как же так?!" - написала она в своем аккаунте в соцсети Instagram*. Вишневский - стилист и визажист, работал со многими российскими артистами, среди них певица Кристина Орбакайте, актриса Рената Литвинова, модельер Елена Супрун и другие. Кроме того, Вишневский вел личный блог о парфюмерном деле "Вишневый сад".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, кристина орбакайте, рената литвинова, происшествия
Россия, Кристина Орбакайте, Рената Литвинова, Происшествия
Умер стилист и визажист Дмитрий Вишневский
Кристина Орбакайте сообщила о смерти стилиста и визажиста Вишневского