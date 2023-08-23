https://ria.ru/20230823/zemfira-1891816867.html

"До свидания!" В Казахстане отреагировали на оскорбления Земфиры*

"До свидания!" В Казахстане отреагировали на оскорбления Земфиры* - РИА Новости, 23.08.2023

"До свидания!" В Казахстане отреагировали на оскорбления Земфиры*

Одна из организаторов концертов Земфиры* в Казахстане, журналистка и продюсер Дана Орманбаева отреагировала в телеграме на резкие слова певицы о "чудовищной"... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T18:23

2023-08-23T18:23

2023-08-23T18:34

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Одна из организаторов концертов Земфиры* в Казахстане, журналистка и продюсер Дана Орманбаева отреагировала в телеграме на резкие слова певицы о "чудовищной" подготовке прошедших шоу. "До свидания, дорогая Земфира! – заключила она. – Что действительно чудовищно, так это ваш менеджмент, и это надо признать. И мы точно никогда не забудем этот ваш приезд в Казахстан".Как отметила Орманбаева, ее и команду задели слова артистки о промоутере и музыканте Табризе Шахиди, которого Земфира* в своей публикации указала со строчной буквы. "Табриз Шахиди – опытнейший промоутер с 25-летним стажем в отрасли шоу-индустрии. – засутпилась за коллегу Орманбаева. – Весь этот мой длинный комментарий мог бы не быть, не напиши артистка в уничижительной форме его имя".Журналистка также обнародовала фото и видео гримерной, в которой, по словам Орманбаевой, музыканты Земфиры* устроили беспорядок: разбросали мусор и разбили часть посуды. "Это гримерка музыкантов артистки в Астане. Мы не можем указать, кто именно совершил этот вандализм", – написала продюсер. Дана Орманбаева также обвинила рок-исполнительницу в неискренности, заявив, что во время гастролей Земфира* проявляла "дружелюбие и теплоту, человечность", а затем оскорбила организаторов своих шоу. "Она помахала машине сопровождения, в знак благородности, она сказала "спасибо" бортпроводникам и пожурила Табриза, что на ночную встречу в аэропорту Алматы приехали мы все. Мол, друг, зачем гоняешь ребят, ночь ведь уже. И это было мило", – вспомнила она. Дана Орманбаева отметила, что в организации были небольшие несовершенства. "Сок, лампочка, сахар…", – перечислила продюсер. Но это, по ее мнению, "мизер", по сравнению с поступком певицы. Ранее Земфира* пожаловалась на организаторов трех своих концертов в Казахстане. "Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в Казахстане – некий Табриз, вывезли на профессионализме", – написала исполнительница.Земфира* не уточнила, что именно не так сделали организаторы ее шоу, а также добавила, что к зрителям у нее претензий нет.После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела за границу вместе со своей близкой подругой, режиссером Ренатой Литвиновой. Позже она анонсировала посвященный новому альбому тур, но в нем не было российских городов.В феврале певицу внесли в список физлиц-иноагентов. В Минюсте указали, что она получала поддержку от иностранных источников, позволяла себе высказываться против СВО на концертах за границей и открыто поддерживала Украину.Позже Земфира* пыталась обжаловать решение о статусе иноагента. Однако суд ей отказал в этом.*Признана Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230718/zemfira-1884838097.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, земфира, казахстан, астана, украина, рената литвинова