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"До свидания!" В Казахстане отреагировали на оскорбления Земфиры* - РИА Новости, 23.08.2023
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Шоубиз
 
18:23 23.08.2023 (обновлено: 18:34 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/zemfira-1891816867.html
"До свидания!" В Казахстане отреагировали на оскорбления Земфиры*
"До свидания!" В Казахстане отреагировали на оскорбления Земфиры* - РИА Новости, 23.08.2023
"До свидания!" В Казахстане отреагировали на оскорбления Земфиры*
Одна из организаторов концертов Земфиры* в Казахстане, журналистка и продюсер Дана Орманбаева отреагировала в телеграме на резкие слова певицы о "чудовищной"... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T18:23
2023-08-23T18:34
шоубиз
новости шоу-бизнеса
земфира
казахстан
астана
украина
рената литвинова
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Одна из организаторов концертов Земфиры* в Казахстане, журналистка и продюсер Дана Орманбаева отреагировала в телеграме на резкие слова певицы о "чудовищной" подготовке прошедших шоу. &quot;До свидания, дорогая Земфира! – заключила она. – Что действительно чудовищно, так это ваш менеджмент, и это надо признать. И мы точно никогда не забудем этот ваш приезд в Казахстан&quot;.Как отметила Орманбаева, ее и команду задели слова артистки о промоутере и музыканте Табризе Шахиди, которого Земфира* в своей публикации указала со строчной буквы. &quot;Табриз Шахиди – опытнейший промоутер с 25-летним стажем в отрасли шоу-индустрии. – засутпилась за коллегу Орманбаева. – Весь этот мой длинный комментарий мог бы не быть, не напиши артистка в уничижительной форме его имя&quot;.Журналистка также обнародовала фото и видео гримерной, в которой, по словам Орманбаевой, музыканты Земфиры* устроили беспорядок: разбросали мусор и разбили часть посуды. "Это гримерка музыкантов артистки в Астане. Мы не можем указать, кто именно совершил этот вандализм", – написала продюсер. Дана Орманбаева также обвинила рок-исполнительницу в неискренности, заявив, что во время гастролей Земфира* проявляла "дружелюбие и теплоту, человечность", а затем оскорбила организаторов своих шоу. &quot;Она помахала машине сопровождения, в знак благородности, она сказала &quot;спасибо&quot; бортпроводникам и пожурила Табриза, что на ночную встречу в аэропорту Алматы приехали мы все. Мол, друг, зачем гоняешь ребят, ночь ведь уже. И это было мило&quot;, – вспомнила она. Дана Орманбаева отметила, что в организации были небольшие несовершенства. "Сок, лампочка, сахар…", – перечислила продюсер. Но это, по ее мнению, "мизер", по сравнению с поступком певицы. Ранее Земфира* пожаловалась на организаторов трех своих концертов в Казахстане. "Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в Казахстане – некий Табриз, вывезли на профессионализме", – написала исполнительница.Земфира* не уточнила, что именно не так сделали организаторы ее шоу, а также добавила, что к зрителям у нее претензий нет.После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела за границу вместе со своей близкой подругой, режиссером Ренатой Литвиновой. Позже она анонсировала посвященный новому альбому тур, но в нем не было российских городов.В феврале певицу внесли в список физлиц-иноагентов. В Минюсте указали, что она получала поддержку от иностранных источников, позволяла себе высказываться против СВО на концертах за границей и открыто поддерживала Украину.Позже Земфира* пыталась обжаловать решение о статусе иноагента. Однако суд ей отказал в этом.*Признана Минюстом иноагентом
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новости шоу-бизнеса, земфира, казахстан, астана, украина, рената литвинова
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Земфира, Казахстан, Астана, Украина, Рената Литвинова
"До свидания!" В Казахстане отреагировали на оскорбления Земфиры*

Организатор шоу Земфиры* в Казахстане обвинил ее в вандализме и неискренности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Земфира
Певица Земфира - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Одна из организаторов концертов Земфиры* в Казахстане, журналистка и продюсер Дана Орманбаева отреагировала в телеграме на резкие слова певицы о "чудовищной" подготовке прошедших шоу.
«

"До свидания, дорогая Земфира! – заключила она. – Что действительно чудовищно, так это ваш менеджмент, и это надо признать. И мы точно никогда не забудем этот ваш приезд в Казахстан".

Как отметила Орманбаева, ее и команду задели слова артистки о промоутере и музыканте Табризе Шахиди, которого Земфира* в своей публикации указала со строчной буквы.
«

"Табриз Шахиди – опытнейший промоутер с 25-летним стажем в отрасли шоу-индустрии. – засутпилась за коллегу Орманбаева. – Весь этот мой длинный комментарий мог бы не быть, не напиши артистка в уничижительной форме его имя".

Журналистка также обнародовала фото и видео гримерной, в которой, по словам Орманбаевой, музыканты Земфиры* устроили беспорядок: разбросали мусор и разбили часть посуды.
«
"Это гримерка музыкантов артистки в Астане. Мы не можем указать, кто именно совершил этот вандализм", – написала продюсер.
© Фото : DANAPARTNER/TelegramГримерная после концерта Земфиры* в Астане
Гримерная после концерта Земфиры* в Астане - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : DANAPARTNER/Telegram
Гримерная после концерта Земфиры* в Астане
Дана Орманбаева также обвинила рок-исполнительницу в неискренности, заявив, что во время гастролей Земфира* проявляла "дружелюбие и теплоту, человечность", а затем оскорбила организаторов своих шоу.
«

"Она помахала машине сопровождения, в знак благородности, она сказала "спасибо" бортпроводникам и пожурила Табриза, что на ночную встречу в аэропорту Алматы приехали мы все. Мол, друг, зачем гоняешь ребят, ночь ведь уже. И это было мило", вспомнила она.

Дана Орманбаева отметила, что в организации были небольшие несовершенства. "Сок, лампочка, сахар…", – перечислила продюсер. Но это, по ее мнению, "мизер", по сравнению с поступком певицы.
Ранее Земфира* пожаловалась на организаторов трех своих концертов в Казахстане.
«
"Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в Казахстане – некий Табриз, вывезли на профессионализме", – написала исполнительница.
Земфира* не уточнила, что именно не так сделали организаторы ее шоу, а также добавила, что к зрителям у нее претензий нет.
После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела за границу вместе со своей близкой подругой, режиссером Ренатой Литвиновой. Позже она анонсировала посвященный новому альбому тур, но в нем не было российских городов.
В феврале певицу внесли в список физлиц-иноагентов. В Минюсте указали, что она получала поддержку от иностранных источников, позволяла себе высказываться против СВО на концертах за границей и открыто поддерживала Украину.
Позже Земфира* пыталась обжаловать решение о статусе иноагента. Однако суд ей отказал в этом.
*Признана Минюстом иноагентом
Фото из Telegram-канала певицы Земфиры* - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Земфира* в рваной футболке рассказала, как ей живется за границей
18 июля, 14:21
 
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