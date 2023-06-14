https://ria.ru/20230614/zemfira-1878086888.html
В Сети отреагировали на решение суда не снимать с Земфиры* статус иноагента
В Сети отреагировали на решение суда не снимать с Земфиры* статус иноагента - РИА Новости, 14.06.2023
В Сети отреагировали на решение суда не снимать с Земфиры* статус иноагента
В Сети отреагировали на решение Замоскворецкого суда не снимать с певицы Земфиры* статус иноагента. Большинство поддержало действие властей. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:40
2023-06-14T16:40
2023-06-14T16:40
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В Сети отреагировали на решение Замоскворецкого суда не снимать с певицы Земфиры* статус иноагента. Большинство поддержало действие властей. Комментаторы назвали артистку предательницей и отметили, что к иноагентам в принципе не стоит быть снисходительными. "Единожды предавший, предаст вновь. Поэтому иноагент должен присуждаться без права обжалования", "Очень правильное решение суда! А главное законное и справедливое!", "Предателям не место в России, пусть пожинают плоды в своей Европе", – написали пользователи. Некоторые также порассуждали, почему Земфира* в принципе решила снять с себя статус иноагента. По мнению пользователей, рок-певице не хватает заработанных за границей денег, поэтому она захотела вернуться на родину. "Дефицит денег сказывается. Их попользовали и выкинули", "Ура! Не будет зарабатывать в России", "Деньги кончились", – предположили комментаторы.По словам представителя Минюста, исполнительницу внесли в реестр на основе доказательной базы.В прошлом году Земфира* публично осудила спецоперацию и сбежала за границу вместе со совей близкой подругой, режиссером Ренатой Литвиновой. Затем артистка анонсировала тур без российских городов. В феврале Минюст включил ее в список физлиц-иноагентов за финансовую поддержку из иностранных источников и высказывания против действий российских властей. Спустя месяц Земфира* потребовала снять с нее статус через суд, но ей отказали в удовлетворении иска. *Признана Минюстом иноагентом
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земфира, рената литвинова, россия, знаменитости, иноагенты
Шоубиз, Земфира, Рената Литвинова, Россия, Знаменитости, иноагенты
В Сети отреагировали на решение суда не снимать с Земфиры* статус иноагента
В Сети поддержали решение московского суда не снимать с Земфиры* статус иноагента
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В Сети отреагировали на решение Замоскворецкого суда не снимать с певицы Земфиры* статус иноагента. Большинство поддержало действие властей.
Комментаторы назвали артистку предательницей и отметили, что к иноагентам в принципе не стоит быть снисходительными.
«
"Единожды предавший, предаст вновь. Поэтому иноагент должен присуждаться без права обжалования", "Очень правильное решение суда! А главное законное и справедливое!", "Предателям не место в России, пусть пожинают плоды в своей Европе", – написали пользователи.
Некоторые также порассуждали, почему Земфира* в принципе решила снять с себя статус иноагента. По мнению пользователей, рок-певице не хватает заработанных за границей денег, поэтому она захотела вернуться на родину.
«
"Дефицит денег сказывается. Их попользовали и выкинули", "Ура! Не будет зарабатывать в России", "Деньги кончились", – предположили комментаторы.
По словам представителя Минюста, исполнительницу внесли в реестр на основе доказательной базы.
В прошлом году Земфира* публично осудила спецоперацию и сбежала за границу вместе со совей близкой подругой, режиссером Ренатой Литвиновой. Затем артистка анонсировала
тур без российских городов.
В феврале Минюст включил
ее в список физлиц-иноагентов за финансовую поддержку из иностранных источников и высказывания против действий российских властей. Спустя месяц Земфира* потребовала
снять с нее статус через суд, но ей отказали
в удовлетворении иска.
*Признана Минюстом иноагентом
Почему Земфира*, Галкин* и Слепаков* надолго останутся иноагентами?