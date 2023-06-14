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В Сети отреагировали на решение суда не снимать с Земфиры* статус иноагента - РИА Новости, 14.06.2023
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Шоубиз
 
16:40 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/zemfira-1878086888.html
В Сети отреагировали на решение суда не снимать с Земфиры* статус иноагента
В Сети отреагировали на решение суда не снимать с Земфиры* статус иноагента - РИА Новости, 14.06.2023
В Сети отреагировали на решение суда не снимать с Земфиры* статус иноагента
В Сети отреагировали на решение Замоскворецкого суда не снимать с певицы Земфиры* статус иноагента. Большинство поддержало действие властей. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:40
2023-06-14T16:40
шоубиз
земфира
рената литвинова
россия
знаменитости
иноагенты
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В Сети отреагировали на решение Замоскворецкого суда не снимать с певицы Земфиры* статус иноагента. Большинство поддержало действие властей. Комментаторы назвали артистку предательницей и отметили, что к иноагентам в принципе не стоит быть снисходительными. &quot;Единожды предавший, предаст вновь. Поэтому иноагент должен присуждаться без права обжалования&quot;, &quot;Очень правильное решение суда! А главное законное и справедливое!&quot;, &quot;Предателям не место в России, пусть пожинают плоды в своей Европе&quot;, – написали пользователи. Некоторые также порассуждали, почему Земфира* в принципе решила снять с себя статус иноагента. По мнению пользователей, рок-певице не хватает заработанных за границей денег, поэтому она захотела вернуться на родину. &quot;Дефицит денег сказывается. Их попользовали и выкинули&quot;, &quot;Ура! Не будет зарабатывать в России&quot;, &quot;Деньги кончились&quot;, – предположили комментаторы.По словам представителя Минюста, исполнительницу внесли в реестр на основе доказательной базы.В прошлом году Земфира* публично осудила спецоперацию и сбежала за границу вместе со совей близкой подругой, режиссером Ренатой Литвиновой. Затем артистка анонсировала тур без российских городов. В феврале Минюст включил ее в список физлиц-иноагентов за финансовую поддержку из иностранных источников и высказывания против действий российских властей. Спустя месяц Земфира* потребовала снять с нее статус через суд, но ей отказали в удовлетворении иска. *Признана Минюстом иноагентом
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земфира, рената литвинова, россия, знаменитости, иноагенты
Шоубиз, Земфира, Рената Литвинова, Россия, Знаменитости, иноагенты
В Сети отреагировали на решение суда не снимать с Земфиры* статус иноагента

В Сети поддержали решение московского суда не снимать с Земфиры* статус иноагента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Земфира
Певица Земфира - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В Сети отреагировали на решение Замоскворецкого суда не снимать с певицы Земфиры* статус иноагента. Большинство поддержало действие властей.
Комментаторы назвали артистку предательницей и отметили, что к иноагентам в принципе не стоит быть снисходительными.
«

"Единожды предавший, предаст вновь. Поэтому иноагент должен присуждаться без права обжалования", "Очень правильное решение суда! А главное законное и справедливое!", "Предателям не место в России, пусть пожинают плоды в своей Европе", – написали пользователи.

Некоторые также порассуждали, почему Земфира* в принципе решила снять с себя статус иноагента. По мнению пользователей, рок-певице не хватает заработанных за границей денег, поэтому она захотела вернуться на родину.
«

"Дефицит денег сказывается. Их попользовали и выкинули", "Ура! Не будет зарабатывать в России", "Деньги кончились", – предположили комментаторы.

По словам представителя Минюста, исполнительницу внесли в реестр на основе доказательной базы.
В прошлом году Земфира* публично осудила спецоперацию и сбежала за границу вместе со совей близкой подругой, режиссером Ренатой Литвиновой. Затем артистка анонсировала тур без российских городов.
В феврале Минюст включил ее в список физлиц-иноагентов за финансовую поддержку из иностранных источников и высказывания против действий российских властей. Спустя месяц Земфира* потребовала снять с нее статус через суд, но ей отказали в удовлетворении иска.
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ШоубизЗемфираРената ЛитвиноваРоссияЗнаменитостииноагенты
 
 
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