Рейтинг@Mail.ru
Земфира приехала в Израиль - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221011/zemfira-1823051979.html
Земфира приехала в Израиль
Земфира приехала в Израиль - РИА Новости, 11.10.2022
Земфира приехала в Израиль
Уехавшие из России Земфира и Рената Литвинова прибыли в Израиль. Режиссер поделилась фотографиями, предположительно, из Тель-Авива в соцсети. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:19
2022-10-11T12:19
шоубиз
рената литвинова
земфира
израиль
алла пугачева
тель-авив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823053638_0:0:2374:1336_1920x0_80_0_0_2521d4c38d8f3c91a4ab99d9fa9d8519.jpg
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Уехавшие из России Земфира и Рената Литвинова прибыли в Израиль. Режиссер поделилась фотографиями, предположительно, из Тель-Авива в соцсети.Литвинова сопровождает подругу на гастролях. 11 октября у певицы состоится концерт в Тель-Авиве. Следующим городом в туре 14 октября станет Стамбул. Ранее Земфира анонсировала гастрольный тур без городов России. Причин этого, как и отъезда из страны, артистка публично не озвучивала. Накануне в Израиль прибыла Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой. Певица поделилась с подписчиками фотографией, сделанной у моря. Она сообщила, что "счастлива".Ранее Литвинова сообщила об отмене повторного проката фильма "Северный ветер".
https://ria.ru/20220322/litvinova-1779447762.html
израиль
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823053638_0:0:2044:1532_1920x0_80_0_0_0b4922bb2187479946264df37aa7c404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рената литвинова, земфира, израиль, алла пугачева, тель-авив
Шоубиз, Рената Литвинова, Земфира, Израиль, Алла Пугачева, Тель-Авив
12:19 11.10.2022
 
Земфира приехала в Израиль

Певица Земфира и режиссер Рената Литвинова приехали в Тель-Авив

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМузыкальный фестиваль "Пикник Афиши"
Музыкальный фестиваль Пикник Афиши - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Уехавшие из России Земфира и Рената Литвинова прибыли в Израиль. Режиссер поделилась фотографиями, предположительно, из Тель-Авива в соцсети.
© Фото : соцсети Ренаты ЛитвиновойФото, опубликованное Ренатой Литвиновой
Фото, опубликованное Ренатой Литвиновой - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : соцсети Ренаты Литвиновой
Фото, опубликованное Ренатой Литвиновой
Литвинова сопровождает подругу на гастролях. 11 октября у певицы состоится концерт в Тель-Авиве. Следующим городом в туре 14 октября станет Стамбул.
Ранее Земфира анонсировала гастрольный тур без городов России. Причин этого, как и отъезда из страны, артистка публично не озвучивала.
Накануне в Израиль прибыла Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой. Певица поделилась с подписчиками фотографией, сделанной у моря. Она сообщила, что "счастлива".
Ранее Литвинова сообщила об отмене повторного проката фильма "Северный ветер".
Режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова на открытии кинотеатра Художественный - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 18:02Шоубиз
Рената Литвинова поделилась редкими фотографиями с Земфирой
 
ШоубизРената ЛитвиноваЗемфираИзраильАлла ПугачеваТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала