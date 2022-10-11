https://ria.ru/20221011/zemfira-1823051979.html
Земфира приехала в Израиль
Земфира приехала в Израиль - РИА Новости, 11.10.2022
Земфира приехала в Израиль
Уехавшие из России Земфира и Рената Литвинова прибыли в Израиль. Режиссер поделилась фотографиями, предположительно, из Тель-Авива в соцсети. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:19
2022-10-11T12:19
2022-10-11T12:19
шоубиз
рената литвинова
земфира
израиль
алла пугачева
тель-авив
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Уехавшие из России Земфира и Рената Литвинова прибыли в Израиль. Режиссер поделилась фотографиями, предположительно, из Тель-Авива в соцсети.Литвинова сопровождает подругу на гастролях. 11 октября у певицы состоится концерт в Тель-Авиве. Следующим городом в туре 14 октября станет Стамбул. Ранее Земфира анонсировала гастрольный тур без городов России. Причин этого, как и отъезда из страны, артистка публично не озвучивала. Накануне в Израиль прибыла Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой. Певица поделилась с подписчиками фотографией, сделанной у моря. Она сообщила, что "счастлива".Ранее Литвинова сообщила об отмене повторного проката фильма "Северный ветер".
https://ria.ru/20220322/litvinova-1779447762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рената литвинова, земфира, израиль, алла пугачева, тель-авив
Шоубиз, Рената Литвинова, Земфира, Израиль, Алла Пугачева, Тель-Авив
Земфира приехала в Израиль
Певица Земфира и режиссер Рената Литвинова приехали в Тель-Авив