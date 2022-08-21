https://ria.ru/20220821/prokat-1811063076.html

Литвинова сообщила об отмене повторного проката ее фильма "Северный ветер"

Литвинова сообщила об отмене повторного проката ее фильма "Северный ветер" - РИА Новости, 21.08.2022

Литвинова сообщила об отмене повторного проката ее фильма "Северный ветер"

Рената Литвинова сообщила, что повторный российский прокат и спецпоказ ее фильма "Северный ветер" отменены. РИА Новости, 21.08.2022

2022-08-21T04:46

2022-08-21T04:46

2022-08-21T05:30

культура

рената литвинова

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Рената Литвинова сообщила, что повторный российский прокат и спецпоказ ее фильма "Северный ветер" отменены.Фильм должен был выйти в повторный прокат 25 августа.Спектакль-фантасмагория "Северный ветер" о любви и смерти, поставленный Литвиновой в 2017 году на сцене МХТ имени Чехова по пьесе собственного сочинения, был ее режиссерским дебютом в театре. Литвинова также сыграла в спектакле несколько ролей. Музыку к нему написала Земфира.Действие одноименного фильма происходит "во времена матриархата": женщины влиятельного клана правят на территории Северных полей. Они всесильны, и любое их желание исполняется, но в один миг все меняется – и начинается хаос.Роли в фильме исполняют Антон Шагин, Рената Литвинова, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов и другие.

https://ria.ru/20210206/litvinova-1596141941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

рената литвинова