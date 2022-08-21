04:46 21.08.2022 (обновлено: 05:30 21.08.2022)
Литвинова сообщила об отмене повторного проката ее фильма "Северный ветер"
Рената Литвинова сообщила об отмене повторного проката ее фильма "Северный ветер"
Рената Литвинова. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Рената Литвинова сообщила, что повторный российский прокат и спецпоказ ее фильма "Северный ветер" отменены.
Фильм должен был выйти в повторный прокат 25 августа.
"Прокат, спецпоказ "Северного ветра" — все отменено. "Внезапно". Причины — без комментариев", - написала Литвинова в своем Telegram-канале.
Спектакль-фантасмагория "Северный ветер" о любви и смерти, поставленный Литвиновой в 2017 году на сцене МХТ имени Чехова по пьесе собственного сочинения, был ее режиссерским дебютом в театре. Литвинова также сыграла в спектакле несколько ролей. Музыку к нему написала Земфира.
Действие одноименного фильма происходит "во времена матриархата": женщины влиятельного клана правят на территории Северных полей. Они всесильны, и любое их желание исполняется, но в один миг все меняется – и начинается хаос.
Роли в фильме исполняют Антон Шагин, Рената Литвинова, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов и другие.
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