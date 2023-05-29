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Земфира* пожаловалась на мошенников, продающих билеты на ее концерт - РИА Новости, 29.05.2023
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Шоубиз
 
11:08 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/zemfira-1874756514.html
Земфира* пожаловалась на мошенников, продающих билеты на ее концерт
Земфира* пожаловалась на мошенников, продающих билеты на ее концерт - РИА Новости, 29.05.2023
Земфира* пожаловалась на мошенников, продающих билеты на ее концерт
Певица Земфира* пожаловалась в своем Telegram-канале на мошенников, продающих билеты на якобы ее концерт в Дубае. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T11:08
2023-05-29T11:08
шоубиз
земфира
дубай
оаэ
украина
рената литвинова
россия
иноагенты
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МОСКВА, 29 май – РИА Новости. Певица Земфира* пожаловалась в своем Telegram-канале на мошенников, продающих билеты на якобы ее концерт в Дубае. По словам артистки, она не собиралась выступать 12 июня в ОАЭ, как об этом было написано в недостоверных афишах. "Информация о концерте в Дубае 12 июня является недостоверной. Указанный сайт – фейк", – написала артистка. По данным сайта исполнительницы, она не планировала выступления в ближайшее время. После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела за границу вместе со своей близкой подругой, режиссером Ренатой Литвиновой. Позже она анонсировала посвященный новому альбому тур, но в нем не было российских городов. В феврале певицу внесли в список физлиц-иноагентов. В Минюсте указали, что она получала поддержку от иностранных источников, позволяла себе высказываться против СВО на концертах за границей и открыто поддерживала Украину. В середине мая Земфира* обратилась в московский суд с требованием снять с нее статус иноагента. По данным СМИ, ее заявление рассмотрят 14 июня. *Признана Минюстом иноагентом
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земфира, дубай, оаэ, украина, рената литвинова, россия, иноагенты, знаменитости
Шоубиз, Земфира, Дубай, ОАЭ, Украина, Рената Литвинова, Россия, иноагенты, Знаменитости
Земфира* пожаловалась на мошенников, продающих билеты на ее концерт

Мошенники продавали билеты на несуществующий концерт Земфиры* в Дубае

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМузыкальный фестиваль "Пикник Афиши"
Музыкальный фестиваль Пикник Афиши - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 май – РИА Новости. Певица Земфира* пожаловалась в своем Telegram-канале на мошенников, продающих билеты на якобы ее концерт в Дубае.
По словам артистки, она не собиралась выступать 12 июня в ОАЭ, как об этом было написано в недостоверных афишах.
«
"Информация о концерте в Дубае 12 июня является недостоверной. Указанный сайт – фейк", – написала артистка.
По данным сайта исполнительницы, она не планировала выступления в ближайшее время.
После начала спецоперации Земфира* публично осудила ее и улетела за границу вместе со своей близкой подругой, режиссером Ренатой Литвиновой. Позже она анонсировала посвященный новому альбому тур, но в нем не было российских городов.
В феврале певицу внесли в список физлиц-иноагентов. В Минюсте указали, что она получала поддержку от иностранных источников, позволяла себе высказываться против СВО на концертах за границей и открыто поддерживала Украину.
В середине мая Земфира* обратилась в московский суд с требованием снять с нее статус иноагента. По данным СМИ, ее заявление рассмотрят 14 июня.
*Признана Минюстом иноагентом
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ШоубизЗемфираДубайОАЭУкраинаРената ЛитвиноваРоссияиноагентыЗнаменитости
 
 
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