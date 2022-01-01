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Биография Сергея Шакурова

Биография Сергея Шакурова - РИА Новости, 01.01.2022

Биография Сергея Шакурова

Актер театра и кино, народный артист России Сергей Каюмович Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. В школьные годы серьезно занимался акробатикой, став... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T01:16

2022-01-01T01:16

2022-01-01T01:16

справки

сергей шакуров

москва

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Актер театра и кино, народный артист России Сергей Каюмович Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. В школьные годы серьезно занимался акробатикой, став впоследствии мастером спорта. С седьмого класса посещал драмкружок.В 1961 году по рекомендации драматурга Виктора Розова Шакуров поступил в школу-студию при Центральном детском театре на курс Анны Некрасовой и Валентина Колесаева.В 1964 году по окончании студии он был принят в драматический театр на Малой Бронной, где проработал до 1965 года.В 1965-1971 годах Шакуров был актером Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии.В 1971-1987 годах работал в Драматическом театре имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр "Станиславский"). В Театре имени К.С. Станиславского он сыграл Сирано де Бержерака в одноименной комедии Эдмона Ростана, Арбенина в "Маскараде" Михаила Лермонтова.С 1987 года актер работает по договорам. Среди его театральных работ – "Я стою у ресторана..." (1987, Театр имени В. Маяковского); "Иванов и другие" (1993, МТЮЗ); "Гамлет" (1994, Театр Антона Чехова) "Двенадцать картин из жизни художника" (2007, МХТ имени А. Чехова). В настоящее время Шакуров играет в спектакле "Маленькие комедии" Современного театра антрепризы, а также в антрепризном спектакле "Вредные привычки". В кино актер удачно дебютировал в 1966 году в роли новобранца Пегакова в фильме "Я солдат, мама" Маноса Захариаса. Его стали приглашать в свои картины многие известные режиссеры. Шакуров сыграл в картине Марлена Хуциева "Был месяц май", (1970), фильме Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), киноленте Сергея Соловьева "Сто дней после детства" (1975).Творческой удачей Шакурова стали роли Спиридона в "Сибириаде" (1978) Андрея Кончаловского и Степана Сечкина в социальной драме "Вкус хлеба" (1979) Алексея Сахарова, последняя из них была отмечена Государственной премией СССР в 1980 году.В 1980-х годах Шакуров запомнился зрителям по фильмам "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), "Портрет жены художника" (1981), "Кто стучится в дверь ко мне…" (1982), "Личное дело судьи Ивановой" (1985), "Друг" (1987), сериалам "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (1983),"Визит к Минотавру" (1987) и др.В 1990-х годах он сыграл главные роли в картинах "Распад" (1990), "Самоубийца" (1990), "Собачий пир" (1990), "Божья тварь" (1991), "Эскадрон" (1993), "Клюква в сахаре" (1996). В начале 2000-х годов актер снимался в сериалах "Тайны дворцовых переворотов" (2000-2001) и "Кукла" (2002), боевиках "Антикиллер" (2002) и "Дневник камикадзе" (2002) и др.За роль Брежнева в одноименном сериале Сергея Снежкина Сергей Шакуров был удостоен премий "Золотой Орел" и "ТЭФИ", приза МКФ "Золотой Витязь". Среди ролей последних лет – Иван Ромодановский в сериале Владимира Бортко "Петр Первый. Завещание" (2011), гетман Скоропадский в сериале Сергея Снежкина "Белая гвардия" (2012), полковник ФСБ в отставке в сериале "Дед_005" (2013-2014) Аркадия Григоряна и Мгера Мкртчяна, Алексей Бестужев в сериале "Великая" (2015) Игоря Зайцева, Владимир Шарапов в сериале "Следователь Тихонов" (2016) Сергея Снежкина и Эдуарда Оганесяна.За роль Николая Гущина в фильме-катастрофе "Экипаж" (2016) Николая Лебедева актер был удостоен премии "Золотой Орел". В последние годы Сергей Шакуров снялся в телесериалах "Молодежка", "Березка (оба – 2018); а также исполнил главные роли в спортивной драме "Мастер", мистическом триллере "Пищеблок" и мелодраме "Родные " (все три – 2021).Всего на счету актера свыше ста киноработ.Сергей Шакуров работал на телевидении. Он был закадровым голосом документального проекта "Герои нашего времени" на телеканале НТВ. На этом же телеканале был ведущим программы "Жди меня" в паре с Юлией Высоцкой. Сергей Шакуров – народный артист России (1991), лауреат Государственной премии СССР (1980). Награжден орденами Почета (2002) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012). В 1988 году он был удостоен приза за лучшую мужскую роль в фильме "Друг" на Всесоюзном кинофестивале, 1991 году – приза за лучшую главную мужскую роль в картине "Собачий пир" на кинофестивале "Созвездие" (1991), премий "Золотой Орел" (2005, 2016) и "ТЭФИ" (2005), приза МКФ "Золотой Витязь" (2006) за сериал "Брежнев".Сергей Шакуров женат третьим браком. У него трое детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, сергей шакуров, москва