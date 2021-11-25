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ЧП и аварии на шахтах в России в 2020-2021 годах

ЧП и аварии на шахтах в России в 2020-2021 годах - РИА Новости, 25.11.2021

ЧП и аварии на шахтах в России в 2020-2021 годах

на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление. По информации прокуратуры, ЧП произошло около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T09:30

2021-11-25T09:30

2021-11-25T09:35

справки

кемеровская область

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика коми

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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202125 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление. По информации прокуратуры, ЧП произошло около 08.30 (04.30 мск) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. Сейчас идет спасательная операция — работников выводят на поверхность. По сообщению МЧС РФ, в шахте находились 285 человек, на поверхность вышли 210, еще 75 выходят. По данным представителя регионального Центра медицины катастроф, было госпитализировано более 40 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии.16 ноября на шахте "Алардинская" в городском округе Калтан в Кемеровской области произошло задымление. Свыше 280 горняков были выведены на поверхность.5 ноября на шахте Таштагольская АО "Евразруда" в Кемеровской области произошло задымление. По данным МЧС, возгорание произошло на горизонте минус 350 метров. На поверхность были выведены около 200 горняков, пострадавших нет.3 ноября на шахте "Байкаимская" в Кемеровской области произошло задымление. Были эвакуированы 55 горняков, пострадавших нет. Горные работы были приостановлены.19 июня на шахте Анжерская-Южная в Кузбассе произошел выброс метана с последующим обрушением породы. Взрыва и возгорания не было. В результате ЧП один горняк погиб, еще один пострадал. В пресс-службе МЧС России отметили, что эвакуация затронула почти 140 человек.3 июня на золотодобывающем руднике "Владимирский" в Окинском районе Бурятии произошла непроизвольная детонация взрывчатки. Один рабочий погиб. Еще семеро смогли выбраться на поверхность, госпитализация им не понадобилась.23 мая в Коми на территории шахты "Воркутинская" произошло задымление. Вышла из строя электрическая подстанция, в результате чего остановился один из вентиляторов главного проветривания. Были эвакуированы работники смен шахты "Воркутинская" (190 человек) и шахты "Заполярная" (195 человек). Пострадавших нет.21 марта утром на шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области произошло задымление комбайна. В результате 300 сотрудников шахты были выведены на поверхность. Пострадавших нет.17 марта в забое шахты в Кемеровской области зажало горнорабочего между основанием и перекрытием механизированной секции крепи лавы. Он занимался перемещением данной конструкции. Мужчина получил травмы, которые оказались смертельными.7 марта на территории шахты в Беловском районе Кемеровской области при подготовке земляных работ для строительства станции обвалился грунт. Под завалом оказался 32-летний машинист экскаватора, который погиб.В ночь на 14 февраля в Кузбассе в конвейерном штреке шахты "Юбилейная" во время производства работ произошло обрушение. В момент происшествия под землей находилось 98 человек, один из рабочих погиб, остальные вышли на поверхность. Работа шахты была приостановлена.22 января в шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области произошло обрушение горной породы. В момент происшествия в забое находились 44 человека, 41 из них вывели на поверхность. В результате ЧП погибли три человека.17 января на шахте в Тоджинском районе Тувы произошло обрушение выработки. В момент ЧП на участке обрушения находились три работника предприятия "Лусин", двое из них вышли самостоятельно. Один рабочий погиб.202022 ноября в горной выработке одного из угольных предприятий в Новокузнецком районе Кемеровской области произошло обрушение породы. В результате ЧП погиб рабочий, который вместе с напарником устанавливал оборудование в горной выработке.29 сентября на законсервированной шахте "Аяч-Яга" в Коми при обрушении галереи погибли два человека - монтажник и электросварщик.14 сентября на шахте "Чертинская-Коксовая" в Кузбассе произошло обрушение кровли штрека, в результате чего один горняк погиб, связь с другим была потеряна. В момент обрушения в шахте находились 95 человек, 87 из них вышли на поверхность, шесть горняков остались на жизнеобеспечении шахты. Проходка и добыча на шахте были остановлены. Вечером второй горняк был обнаружен мертвым.15 августа на шахте "Воргашорская" в Коми при обрушении надземной галереи (переход между помещениями) погибли четыре человека. Инцидент произошел во время демонтажа перекрытия на шахте.19 мая на шахте в Североуральске Свердловской области при горном ударе пострадали двое рабочих – проходчики 29 и 34 лет.30 апреля в шахте №13 поселка Калья Свердловской области произошел обвал горной породы, на горизонте находились восемь человек, они самостоятельно вышли на поверхность, четверо из них получили травмы и были госпитализированы.6 марта в шахте "Воркутинская" в Коми произошел выброс метана. Погибли два человека. Всего в шахте находилось 106 горняков, все остававшиеся в шахте были выведены на поверхность.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

кемеровская область

свердловская область

республика коми

россия

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справки, кемеровская область, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе