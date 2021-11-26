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Число травмированных при ЧП на шахте "Листвяжная" достигло 57 человек

Число травмированных при ЧП на шахте "Листвяжная" достигло 57 человек - РИА Новости, 26.11.2021

Число травмированных при ЧП на шахте "Листвяжная" достигло 57 человек

Число травмированных при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе достигло 57, среди них 52 шахтера и пять спасателей, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T07:11

2021-11-26T07:11

2021-11-26T07:11

происшествия

кемеровская область

белово

дмитрий демешин

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Число травмированных при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе достигло 57, среди них 52 шахтера и пять спасателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека – 46 шахтеров и шесть горноспасателей, 49 находятся в больницах – 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана, сообщил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.По информации Следственного комитета РФ, в рамках уголовного дела по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов" задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка.В 1981 и 2004 годах на этой шахте произошли две крупные аварии. В первой из-за взрыва метана погибли пять человек, причиной стало короткое замыкание. В 2004 году при взрыве смеси метана погибли 13 человек. Следствие установило, что в шахте были нарушены правила проветривания. В 2006 году суд приговорил к условным срокам девять инженерно-технических работников шахты.

кемеровская область

белово

россия

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происшествия, кемеровская область, белово, дмитрий демешин, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе