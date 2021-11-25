https://ria.ru/20211125/shakhta-1760678691.html

Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе - РИА Новости, 25.11.2021

Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

В Кемеровской области произошло задымление на шахте "Листвяжная", есть погибшие и пострадавшие. Работа спасателей на месте происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T12:44

2021-11-25T12:44

2021-11-25T13:57

фото

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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В Кемеровской области произошло задымление на шахте "Листвяжная", есть погибшие и пострадавшие. Работа спасателей на месте происшествия — в фотоленте Ria.ru.

кемеровская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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