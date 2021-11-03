https://ria.ru/20211103/shakhta-1757485202.html

В Кузбассе организовали проверку из-за задымления на шахте "Байкаимская"

В Кузбассе организовали проверку из-за задымления на шахте "Байкаимская" - РИА Новости, 03.11.2021

В Кузбассе организовали проверку из-за задымления на шахте "Байкаимская"

Прокуратура Кемеровской области проверит обстоятельства задымления на шахте "Байкаимская" в среду, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T09:02

2021-11-03T09:02

2021-11-03T09:02

происшествия

кемеровская область

кузбассразрезуголь

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КЕМЕРОВО, 3 ноя – РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области проверит обстоятельства задымления на шахте "Байкаимская" в среду, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.На шахте "Байкаимская" из-за задымления были эвакуированы 55 горняков, угрозы жизни людей нет, горные работы приостановлены."По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения", – заявили в прокуратуре.В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, пострадавших в результате задымления нет.Шахта "Байкаимская" входит в состав угольной компании "Кузбассразрезуголь". "Байкаимскую" как участок подземной угледобычи ввели в эксплуатацию в 2003 году на Моховском разрезе. В 2009 году участок преобразован в ООО "Шахта "Байкаимская". Шахта принята в эксплуатацию в феврале 2010 года с производственной мощностью 2,0 миллиона тонн угля в год с последующим выходом на проектную мощность 2,5 миллиона тонн. На предприятии добывают уголь марки "Д".

https://ria.ru/20211103/kuzbass-1757480988.html

https://ria.ru/20210619/delo-1737672155.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, кузбассразрезуголь