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В Кузбассе один человек погиб из-за обвала грунта на шахте
В Кузбассе один человек погиб из-за обвала грунта на шахте
Грунт обвалился во время работ на территории шахты в Беловском районе Кемеровской области, оказавшийся под завалами машинист экскаватора погиб, СК проводит... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:57
2021-03-09T09:57
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
беловский район
происшествия
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КЕМЕРОВО, 9 мар - РИА Новости. Грунт обвалился во время работ на территории шахты в Беловском районе Кемеровской области, оказавшийся под завалами машинист экскаватора погиб, СК проводит проверку, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу."Седьмого марта текущего года в 7 часов 30 минут (03.30 мск) поступило сообщение об обвале грунта при подготовке земляных работ для строительства станции на территории одной из шахт Беловского района, в результате которого под завалом оказался 32-летний машинист экскаватора. По данному факту следственными органами Следственного комитета... по Кемеровской области ...проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.По предварительной информации, "произошел обвал грунта, в результате техника с рабочим в кабине оказалась под завалом грунтово-глиняной массы". "Несколько часов понадобилось спасателям, чтобы извлечь потерпевшего из кабины, к этому моменту признаков жизни он не подавал", - уточняет ведомство.Отмечается, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20210127/shakhter-1594723980.html
кемеровская область
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следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, беловский район, происшествия

В Кузбассе один человек погиб из-за обвала грунта на шахте

09:57 09.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 9 мар - РИА Новости. Грунт обвалился во время работ на территории шахты в Беловском районе Кемеровской области, оказавшийся под завалами машинист экскаватора погиб, СК проводит проверку, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кузбассу.
"Седьмого марта текущего года в 7 часов 30 минут (03.30 мск) поступило сообщение об обвале грунта при подготовке земляных работ для строительства станции на территории одной из шахт Беловского района, в результате которого под завалом оказался 32-летний машинист экскаватора. По данному факту следственными органами Следственного комитета... по Кемеровской области ...проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, "произошел обвал грунта, в результате техника с рабочим в кабине оказалась под завалом грунтово-глиняной массы". "Несколько часов понадобилось спасателям, чтобы извлечь потерпевшего из кабины, к этому моменту признаков жизни он не подавал", - уточняет ведомство.
Отмечается, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
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Следственный комитет России (СК РФ)Кемеровская областьБеловский районПроисшествия
 
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