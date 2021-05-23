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В Коми эвакуировали всех работников шахты, где произошел пожар
В Коми эвакуировали всех работников шахты, где произошел пожар - РИА Новости, 23.05.2021
В Коми эвакуировали всех работников шахты, где произошел пожар
Все работники шахты "Воркутинская", где произошел пожар на трансформаторе на электроподстанции, выведены на поверхность, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T17:32
2021-05-23T17:32
2021-05-23T17:32
республика коми
воркутауголь
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Все работники шахты "Воркутинская", где произошел пожар на трансформаторе на электроподстанции, выведены на поверхность, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Республике Коми."Все работники выведены на поверхность, пострадавших или погибших нет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Коми.Ранее компания "Воркутауголь" сообщала, что в воскресенье в 13.00 поступило сообщение о задымлении на поверхности территории шахты "Воркутинская". Вышла из строя электрическая подстанция, в результате чего остановился один из вентиляторов главного проветривания. Проводилась эвакуация работников смен шахты "Воркутинская" (190 человек) и шахты "Заполярная" (195 человек). Необходимость эвакуации работников обеих шахт связана с тем, что предприятия имеют единую схему проветривания. Пожар был ликвидирован около 15 часов.
https://ria.ru/20210403/rakety-1604056460.html
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республика коми, воркутауголь, происшествия