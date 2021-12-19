https://ria.ru/20211219/kuzbass-1764454932.html
В Кузбассе произошел пожар на шахте имени Рубана
В Кузбассе произошел пожар на шахте имени Рубана - РИА Новости, 19.12.2021
В Кузбассе произошел пожар на шахте имени Рубана
В шахте имени А.Д. Рубана в Кузбассе произошел пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.12.2021
2021-12-19T17:44
2021-12-19T17:44
2021-12-19T18:53
происшествия
кемерово
россия
инцидент на шахте имени рубана
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В шахте имени А.Д. Рубана в Кузбассе произошел пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании, в результате ЧП никто не пострадал.Там пояснили, что в шахте случилось "нагревание пласта, задействован план ликвидации аварии, горняки выходят на поверхность". Сколько именно рабочих находились в забое, в СУЭК не уточнили.То, что под землей работали 128 человек РИА Новости подтвердили в Главном управлении МЧС по Кемеровской области. Там отметили, что в шахте сработали датчики, людей выводят наверх, на место выехали горноспасатели.Как стало известно в минувший понедельник, на шахтах Кемеровской области выявили более двух тысяч нарушений, по которым открыли 837 административных дел. Из них — 346 касаются нарушений нормативов по охране труда.Об этом сообщили в Сибирском управлении Генпрокуратуры со ссылкой на заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина.Ведомство организовало проверки предприятий в регионе после аварии на шахте "Листвяжная" 25 ноября, в результате которой погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.По данным надзорного ведомства, нарушения связаны с отсутствием специальной оценки условий труда, несоблюдением режима труда и отдыха шахтеров, допуском к работе без средств индивидуальной защиты, необходимой оценки практических умений и навыков работников.После трагедии Владимир Путин поручил ужесточить ответственность за несоблюдение норм безопасности на шахтах.
https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761881940.html
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происшествия, кемерово, россия, инцидент на шахте имени рубана
17:44 19.12.2021 (обновлено: 18:53 19.12.2021)
В Кузбассе произошел пожар на шахте имени Рубана
В Кузбассе произошел пожар на шахте имени Рубана
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
В шахте имени А.Д. Рубана в Кузбассе
произошел пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Пожар в забое произошел в шахте имени А.Д. Рубана, 128 горнорабочих выводятся на поверхность," — уточнил собеседник агентства.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Сибирской угольной энергетической компании
, в результате ЧП никто не пострадал.
Там пояснили, что в шахте случилось "нагревание пласта, задействован план ликвидации аварии, горняки выходят на поверхность". Сколько именно рабочих находились в забое, в СУЭК не уточнили.
То, что под землей работали 128 человек РИА Новости подтвердили в Главном управлении МЧС
по Кемеровской области
. Там отметили, что в шахте сработали датчики, людей выводят наверх, на место выехали горноспасатели.
Как стало известно в минувший понедельник, на шахтах Кемеровской области выявили более двух тысяч нарушений, по которым открыли 837 административных дел. Из них — 346 касаются нарушений нормативов по охране труда.
Об этом сообщили в Сибирском управлении Генпрокуратуры
со ссылкой на заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина
.
Ведомство организовало проверки предприятий в регионе после аварии на шахте "Листвяжная" 25 ноября, в результате которой погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.
По данным надзорного ведомства, нарушения связаны с отсутствием специальной оценки условий труда, несоблюдением режима труда и отдыха шахтеров, допуском к работе без средств индивидуальной защиты, необходимой оценки практических умений и навыков работников.
После трагедии Владимир Путин
поручил ужесточить ответственность за несоблюдение норм безопасности на шахтах.