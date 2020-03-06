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Работа шахты в Коми, где произошел выброс метана, приостановлена
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РИА Новости

Работа шахты в Коми, где произошел выброс метана, приостановлена

08:17 06.03.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Работа шахты "Воркутинская" в Коми, где произошел выброс метана, приостановлена, угрозы взрыва нет, сообщили в компании "Воркутауголь".
Ранее сообщалось, что в пятницу в шахте произошел выброс метана, два человека погибли. Всего, по данным МЧС, в шахте находились 106 горняков. Все остававшиеся в шахте выведены на поверхность.
"Работа предприятия приостановлена, проводится разгазирование горных выработок, выясняются причины происшествия. Угрозы взрыва нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания планирует оказать всестороннюю поддержку семьям погибших.
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Республика КомиВоркутаугольПроисшествия
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