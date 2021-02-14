https://ria.ru/20210214/shakhta-1597397426.html
Власти приостановили работу шахты в Кузбассе, где обрушилась порода
Власти приостановили работу шахты в Кузбассе, где обрушилась порода
Работа шахты "Юбилейная", где произошло обрушение горной породы и погиб рабочий, приостановлена, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T08:39
2021-02-14T08:39
2021-02-14T08:39
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 14 фев - РИА Новости. Работа шахты "Юбилейная", где произошло обрушение горной породы и погиб рабочий, приостановлена, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.В ночь на воскресенье произошло обрушение в конвейерном штреке шахты "Юбилейная" во время производства работ. В момент происшествия под землей находилось 98 человек, один из рабочих погиб, остальные вышли на поверхность. Следственный комитет по данному факту начал доследственную проверку. Свою проверку начала и прокуратура области."Работа шахты на данный момент приостановлена", – сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20210122/obrushenie-1594099186.html
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кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 14 фев - РИА Новости. Работа шахты "Юбилейная", где произошло обрушение горной породы и погиб рабочий, приостановлена, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.
В ночь на воскресенье произошло обрушение в конвейерном штреке шахты "Юбилейная" во время производства работ. В момент происшествия под землей находилось 98 человек, один из рабочих погиб, остальные вышли на поверхность. Следственный комитет по данному факту начал доследственную проверку. Свою проверку начала и прокуратура области.
"Работа шахты на данный момент приостановлена", – сказала собеседница агентства.