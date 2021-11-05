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На Таштагольском руднике в Кузбассе произошло задымление
На Таштагольском руднике в Кузбассе произошло задымление - РИА Новости, 05.11.2021
На Таштагольском руднике в Кузбассе произошло задымление
Задымление произошло на Таштагольском руднике в Кемеровской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕВРАЗа. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T15:23
2021-11-05T15:23
2021-11-05T15:50
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 5 ноя - РИА Новости. Задымление произошло на Таштагольском руднике в Кемеровской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕВРАЗа."На Таштагольском руднике произошло задымление. Людей выводят на поверхность. Пострадавших нет. Прибывший наряд ВГСЧ (военизированной горноспасательной части - ред.) в настоящее время приступил к ликвидации задымления", – рассказали в пресс-службе.МЧС РФ подтвердило информацию о пожаре на шахте."Пятого ноября поступило сообщение о происшествии в Кемеровской области на шахте Таштагольская АО "Евразруда". По прибытии к месту вызова установлено, что происходит возгорание на горизонте минус 350 метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС РФ.Подчеркивается, что в шахте находится порядка 230 горных рабочих, на момент возникновения пожара на аварийном участке находилось шесть человек, люди выводятся из шахты.Отмечается, что на месте работают спасатели ВГСЧ (военизированной горноспасательной части) МЧС России. Всего привлечено более 25 человек и 4 единиц техники, дальнейшая информация уточняется, говорится в сообщении.
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происшествия, кемеровская область
15:23 05.11.2021 (обновлено: 15:50 05.11.2021)
На Таштагольском руднике в Кузбассе произошло задымление
На Таштагольском руднике в Кузбассе произошло задымление, сотрудников эвакуируют
КЕМЕРОВО, 5 ноя - РИА Новости.
Задымление произошло на Таштагольском руднике в Кемеровской области
, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕВРАЗа.
"На Таштагольском руднике произошло задымление. Людей выводят на поверхность. Пострадавших нет. Прибывший наряд ВГСЧ (военизированной горноспасательной части - ред.) в настоящее время приступил к ликвидации задымления", – рассказали в пресс-службе.
МЧС РФ подтвердило информацию о пожаре на шахте.
"Пятого ноября поступило сообщение о происшествии в Кемеровской области на шахте Таштагольская АО "Евразруда". По прибытии к месту вызова установлено, что происходит возгорание на горизонте минус 350 метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС РФ.
Подчеркивается, что в шахте находится порядка 230 горных рабочих, на момент возникновения пожара на аварийном участке находилось шесть человек, люди выводятся из шахты.
Отмечается, что на месте работают спасатели ВГСЧ (военизированной горноспасательной части) МЧС России. Всего привлечено более 25 человек и 4 единиц техники, дальнейшая информация уточняется, говорится в сообщении.