https://ria.ru/20211105/rudnik-1757803634.html

На Таштагольском руднике в Кузбассе произошло задымление

На Таштагольском руднике в Кузбассе произошло задымление - РИА Новости, 05.11.2021

На Таштагольском руднике в Кузбассе произошло задымление

Задымление произошло на Таштагольском руднике в Кемеровской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕВРАЗа. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T15:23

2021-11-05T15:23

2021-11-05T15:50

происшествия

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150506/23/1505062311_0:71:3389:1977_1920x0_80_0_0_f21a77436a54854db854a2efd0e3a84e.jpg

КЕМЕРОВО, 5 ноя - РИА Новости. Задымление произошло на Таштагольском руднике в Кемеровской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕВРАЗа."На Таштагольском руднике произошло задымление. Людей выводят на поверхность. Пострадавших нет. Прибывший наряд ВГСЧ (военизированной горноспасательной части - ред.) в настоящее время приступил к ликвидации задымления", – рассказали в пресс-службе.МЧС РФ подтвердило информацию о пожаре на шахте."Пятого ноября поступило сообщение о происшествии в Кемеровской области на шахте Таштагольская АО "Евразруда". По прибытии к месту вызова установлено, что происходит возгорание на горизонте минус 350 метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС РФ.Подчеркивается, что в шахте находится порядка 230 горных рабочих, на момент возникновения пожара на аварийном участке находилось шесть человек, люди выводятся из шахты.Отмечается, что на месте работают спасатели ВГСЧ (военизированной горноспасательной части) МЧС России. Всего привлечено более 25 человек и 4 единиц техники, дальнейшая информация уточняется, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211103/shakhta-1757485202.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область