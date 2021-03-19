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В Кемеровской области рабочий погиб в шахте
В Кемеровской области рабочий погиб в шахте
Рабочий погиб в шахте в Кемеровской области, сообщила пресс-служба кузбасского управления Следственного комитета РФ. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T05:34
2021-03-19T05:34
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 19 мар- РИА Новости. Рабочий погиб в шахте в Кемеровской области, сообщила пресс-служба кузбасского управления Следственного комитета РФ.В четверг в местных каналах в Telegram появилась информация, что на шахте "Первомайская" в среду погиб рабочий."По версии следствия, в марте текущего года в забое шахты зажало горнорабочего между основанием и перекрытием механизированной секции крепи лавы. Он занимался перемещением данной конструкции... Мужчина получил травмы, которые оказались смертельными", - говорится в сообщении следователей.Ведомство добавляет, что на угольное предприятие вызвали горноспасателей, тело рабочего подняли на поверхность. Само предприятие в СК не назвали.Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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кемеровская область, происшествия

В Кемеровской области рабочий погиб в шахте

05:34 19.03.2021
 
© РИА Новости / Руслан КривобокКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 19 мар- РИА Новости. Рабочий погиб в шахте в Кемеровской области, сообщила пресс-служба кузбасского управления Следственного комитета РФ.
В четверг в местных каналах в Telegram появилась информация, что на шахте "Первомайская" в среду погиб рабочий.
"По версии следствия, в марте текущего года в забое шахты зажало горнорабочего между основанием и перекрытием механизированной секции крепи лавы. Он занимался перемещением данной конструкции... Мужчина получил травмы, которые оказались смертельными", - говорится в сообщении следователей.
Ведомство добавляет, что на угольное предприятие вызвали горноспасателей, тело рабочего подняли на поверхность. Само предприятие в СК не назвали.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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