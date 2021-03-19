https://ria.ru/20210319/shakhta-1601912060.html

В Кемеровской области рабочий погиб в шахте

В Кемеровской области рабочий погиб в шахте

Рабочий погиб в шахте в Кемеровской области, сообщила пресс-служба кузбасского управления Следственного комитета РФ. РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T05:34

2021-03-19T05:34

2021-03-19T05:34

кемеровская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/100791/38/1007913826_0:270:2500:1676_1920x0_80_0_0_09d14390edc77a46b2342ad2fc2791b9.jpg

КЕМЕРОВО, 19 мар- РИА Новости. Рабочий погиб в шахте в Кемеровской области, сообщила пресс-служба кузбасского управления Следственного комитета РФ.В четверг в местных каналах в Telegram появилась информация, что на шахте "Первомайская" в среду погиб рабочий."По версии следствия, в марте текущего года в забое шахты зажало горнорабочего между основанием и перекрытием механизированной секции крепи лавы. Он занимался перемещением данной конструкции... Мужчина получил травмы, которые оказались смертельными", - говорится в сообщении следователей.Ведомство добавляет, что на угольное предприятие вызвали горноспасателей, тело рабочего подняли на поверхность. Само предприятие в СК не назвали.Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

https://ria.ru/20210214/shakhta-1597397426.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемеровская область, происшествия