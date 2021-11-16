https://ria.ru/20211116/shakhta-1759225635.html

В Кузбассе произошло задымление в шахте

В Кузбассе произошло задымление в шахте - РИА Новости, 16.11.2021

В Кузбассе произошло задымление в шахте

Свыше 280 горняков выввели на поверхность после задымления в шахте "Алардинская" в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T08:53

2021-11-16T08:53

2021-11-16T09:01

происшествия

осинники

кемеровская область

калтан

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Свыше 280 горняков выввели на поверхность после задымления в шахте "Алардинская" в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Из-за задымления в шахте "Алардинская" в городском округе Калтан на поверхность выводят 285 горнорабочих", - сказал он.По его словам, на место ЧП направлены 6 отделений военизированной горно-спасательной службы.Обстоятельства происшествия выясняются."По предварительным данным, работники предприятия выводятся на поверхность, пострадавших нет. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности", - говорится в сообщении прокуратуры Кемеровской области.На место происшествия выехал прокурор города Осинники Андрей Фролов и исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Илья Подаруев."В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения", - сообщает прокуратура.Позже появилось сообщение, что всех шахтеров удалось вывести на поверхность, пострадавших в результате происшедшего нет."При плановом осмотре изоляционной перемычки было обнаружено превышение концентрации CO. В шахте находились 285 человек. Всех вывели на поверхность. На место прибыла ВГСЧ (Военизированная горноспасательная часть), ведется обследование", - сообщила РИА Новости представитель "Распадской угольной компании" (входит в Evraz).

https://ria.ru/20210321/shakhty-1602202569.html

осинники

кемеровская область

калтан

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происшествия, осинники, кемеровская область, калтан