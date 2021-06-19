https://ria.ru/20210619/shakhta-1737660636.html
При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек - РИА Новости, 19.06.2021
При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
Выброс метана произошел на шахте в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T08:22
2021-06-19T08:22
2021-06-19T12:41
россия
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737680602_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_db4cb1d0987cb68d0308ada48b168ebd.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Выброс метана произошел на шахте в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительным данным, двое горняков пострадали, один из них погиб", — сказал собеседник агентства, добавив, что взрыва и возгорания не было.В пресс-службе МЧС России отметили, что эвакуация затронула почти 140 человек.Позднее в региональной прокуратуре сообщили о начале проверки."При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210613/kolumbiya-1736849540.html
https://ria.ru/20210603/gana-1735481908.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737680602_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_f42c0bf757afb5699b71c0a9f147ac9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кемеровская область, происшествия
При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:22 19.06.2021 (обновлено: 12:41 19.06.2021)
Один человек погиб при выбросе метана в шахте в Кемеровской области