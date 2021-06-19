https://ria.ru/20210619/shakhta-1737660636.html

При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек

При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек - РИА Новости, 19.06.2021

При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек

Выброс метана произошел на шахте в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T08:22

2021-06-19T08:22

2021-06-19T12:41

россия

кемеровская область

происшествия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Выброс метана произошел на шахте в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительным данным, двое горняков пострадали, один из них погиб", — сказал собеседник агентства, добавив, что взрыва и возгорания не было.В пресс-службе МЧС России отметили, что эвакуация затронула почти 140 человек.Позднее в региональной прокуратуре сообщили о начале проверки."При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210613/kolumbiya-1736849540.html

https://ria.ru/20210603/gana-1735481908.html

россия

кемеровская область

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2021

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россия, кемеровская область, происшествия