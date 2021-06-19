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При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек - РИА Новости, 19.06.2021
При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
Выброс метана произошел на шахте в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T08:22
2021-06-19T12:41
россия
кемеровская область
происшествия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Выброс метана произошел на шахте в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительным данным, двое горняков пострадали, один из них погиб", — сказал собеседник агентства, добавив, что взрыва и возгорания не было.В пресс-службе МЧС России отметили, что эвакуация затронула почти 140 человек.Позднее в региональной прокуратуре сообщили о начале проверки."При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210613/kolumbiya-1736849540.html
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россия, кемеровская область, происшествия
При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:22 19.06.2021 (обновлено: 12:41 19.06.2021)
 
© Фото : СУСК РФ по Кемеровской областиВ Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего на шахте "Анжерская-Южная"
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего на шахте Анжерская-Южная - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© Фото : СУСК РФ по Кемеровской области

Один человек погиб при выбросе метана в шахте в Кемеровской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Выброс метана произошел на шахте в Кемеровской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"По предварительным данным, двое горняков пострадали, один из них погиб", — сказал собеседник агентства, добавив, что взрыва и возгорания не было.
В пресс-службе МЧС России отметили, что эвакуация затронула почти 140 человек.
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Позднее в региональной прокуратуре сообщили о начале проверки.
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