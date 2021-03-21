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В Белгородской области эвакуировали 300 горняков из шахты
В Белгородской области эвакуировали 300 горняков из шахты
Триста горняков эвакуированы из шахты в Белгородской области из-за возгорания, сообщил Яковлевский горно-обогатительный комбинат. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T12:40
2021-03-21T14:39
россия
белгородская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Триста горняков эвакуированы из шахты в Белгородской области из-за возгорания, сообщил Яковлевский горно-обогатительный комбинат."Сегодня в 9.15 поступил сигнал о задымлении комбайна. Сразу приступили к плану ликвидации аварии и начали выводить сотрудников на поверхность. На текущий момент все работники выведены из шахты. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место задымления направлены два отряда пожарных для локализации и устранения возможного очага возгорания.Возгорание проходческого комбайна произошло в шахте рудника в Белгородской области, позже сообщили на сайте регионального главка МЧС.Добавляется, что к месту направили два отделения горноспасательной части, а также дежурные караулы четырех пожарно-спасательных частей. На данный момент проводится эвакуация. По предварительным данным, пострадавших нет."Всего для ликвидации привлечено 52 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС 40 человек и 14 единиц техники", - отметили на сайте.
https://ria.ru/20210309/obval-1600412298.html
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россия, белгородская область, происшествия

В Белгородской области эвакуировали 300 горняков из шахты

12:40 21.03.2021 (обновлено: 14:39 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Триста горняков эвакуированы из шахты в Белгородской области из-за возгорания, сообщил Яковлевский горно-обогатительный комбинат.
"Сегодня в 9.15 поступил сигнал о задымлении комбайна. Сразу приступили к плану ликвидации аварии и начали выводить сотрудников на поверхность. На текущий момент все работники выведены из шахты. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на место задымления направлены два отряда пожарных для локализации и устранения возможного очага возгорания.
Возгорание проходческого комбайна произошло в шахте рудника в Белгородской области, позже сообщили на сайте регионального главка МЧС.
"В 10 часов 17 минут 21 марта 2021 года на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о загорании проходческого комбайна в шахте рудника в посёлке Яковлево Белгородской области", - говорится в сообщении.
Добавляется, что к месту направили два отделения горноспасательной части, а также дежурные караулы четырех пожарно-спасательных частей. На данный момент проводится эвакуация. По предварительным данным, пострадавших нет.
"Всего для ликвидации привлечено 52 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС 40 человек и 14 единиц техники", - отметили на сайте.
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