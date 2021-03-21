https://ria.ru/20210321/evakuatsiya-1602193466.html

В Белгородской области эвакуировали 300 горняков из шахты

В Белгородской области эвакуировали 300 горняков из шахты

Триста горняков эвакуированы из шахты в Белгородской области из-за возгорания, сообщил Яковлевский горно-обогатительный комбинат. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T12:40

2021-03-21T12:40

2021-03-21T14:39

россия

белгородская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Триста горняков эвакуированы из шахты в Белгородской области из-за возгорания, сообщил Яковлевский горно-обогатительный комбинат."Сегодня в 9.15 поступил сигнал о задымлении комбайна. Сразу приступили к плану ликвидации аварии и начали выводить сотрудников на поверхность. На текущий момент все работники выведены из шахты. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место задымления направлены два отряда пожарных для локализации и устранения возможного очага возгорания.Возгорание проходческого комбайна произошло в шахте рудника в Белгородской области, позже сообщили на сайте регионального главка МЧС.Добавляется, что к месту направили два отделения горноспасательной части, а также дежурные караулы четырех пожарно-спасательных частей. На данный момент проводится эвакуация. По предварительным данным, пострадавших нет."Всего для ликвидации привлечено 52 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС 40 человек и 14 единиц техники", - отметили на сайте.

https://ria.ru/20210309/obval-1600412298.html

https://ria.ru/20210321/shakhty-1602202569.html

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россия, белгородская область, происшествия