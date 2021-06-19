Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210619/delo-1737672155.html
СК завел дело после гибели рабочего в шахте в Кузбассе
СК завел дело после гибели рабочего в шахте в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021
СК завел дело после гибели рабочего в шахте в Кузбассе
Дело о нарушении требований безопасности возбудили после гибели рабочего в шахте Анжерская-Южная в Кузбассе, сообщается на сайте СУСК по региону. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T10:44
2021-06-19T10:44
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594106954_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_8e7b8134cdef4f5fc4c8cbea655e8eee.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дело о нарушении требований безопасности возбудили после гибели рабочего в шахте Анжерская-Южная в Кузбассе, сообщается на сайте СУСК по региону.Ранее сообщалось, что на шахте Анжерская Южная в лаве 7.1.5. произошел выброс метана с последующим обрушением породы. Взрыва и возгорания не было. Как уточняли в МЧС, в результате ЧП один горняк погиб, еще один пострадал."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Отмечается, что погибшему было 37 лет.
https://ria.ru/20210615/pozhar-1737019469.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594106954_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_843d4ec89dea0e08e5479d1a310517e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, происшествия
СК завел дело после гибели рабочего в шахте в Кузбассе
10:44 19.06.2021
 
© Фото : ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Шахта в Кемеровской области
Шахта в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
© Фото : ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

СК возбудил дело после гибели рабочего в шахте Анжерская-Южная в Кузбассе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дело о нарушении требований безопасности возбудили после гибели рабочего в шахте Анжерская-Южная в Кузбассе, сообщается на сайте СУСК по региону.
Ранее сообщалось, что на шахте Анжерская Южная в лаве 7.1.5. произошел выброс метана с последующим обрушением породы. Взрыва и возгорания не было. Как уточняли в МЧС, в результате ЧП один горняк погиб, еще один пострадал.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибшему было 37 лет.
Сотрудники противопожарной службы МЧС ЛНР в Луганске - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 08:41
На одной из шахт в ЛНР начался пожар
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кемеровская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:57Аксенов возглавил региональную группу ЕР по Крыму и Севастополю
16:55Собянин возглавил региональную группу ЕР по Москве
16:52Суббота в Москве стала самым жарким днем с начала лета
16:51Путин предложил выделить допсредства на структуры жизнеобеспечения
16:48Чилингаров возглавил список "Единой России" от Тувы
16:46Посольство России прокомментировало итоги президентских выборов в Иране
16:43"Единая Россия" утвердила проект предвыборной программы
16:40Кузнецова призвала увеличить размер материнского капитала
16:39Путин потребовал завершить пилотные инфраструктурные проекты к 2024 году
16:36Ахмадинежад рассказал, как Ирану следует решать проблемы с США
16:36В Краснодаре зарезали мужчину
16:28Путин призвал ЕР объясняться в случае невыполненных обещаний
16:27Ахмадинежад заявил, что возродить ядерную сделку практически невозможно
16:21Путин предупредил об особом спросе с ЕР
16:17Ахмадинежад прокомментировал результаты выборов президента в Иране
16:13Аксенов поручил в сжатые сроки восстановить подтопленные районы Крыма
16:12Косачев прокомментировал список лидеров "Единой России"
16:08Медведев заявил, что цель ЕР - сделать жизнь россиян лучше
16:08Шойгу прокомментировал включение в список лидеров ЕР на выборах
16:05Медведев: надо подумать над запретом продукции, не подлежащей переработке
Лента новостейМолния