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СК завел дело после гибели рабочего в шахте в Кузбассе
СК завел дело после гибели рабочего в шахте в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021
СК завел дело после гибели рабочего в шахте в Кузбассе
Дело о нарушении требований безопасности возбудили после гибели рабочего в шахте Анжерская-Южная в Кузбассе, сообщается на сайте СУСК по региону. РИА Новости, 19.06.2021
2021-06-19T10:44
2021-06-19T10:44
2021-06-19T10:44
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
происшествия
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дело о нарушении требований безопасности возбудили после гибели рабочего в шахте Анжерская-Южная в Кузбассе, сообщается на сайте СУСК по региону.Ранее сообщалось, что на шахте Анжерская Южная в лаве 7.1.5. произошел выброс метана с последующим обрушением породы. Взрыва и возгорания не было. Как уточняли в МЧС, в результате ЧП один горняк погиб, еще один пострадал."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Отмечается, что погибшему было 37 лет.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, происшествия
СК завел дело после гибели рабочего в шахте в Кузбассе
СК возбудил дело после гибели рабочего в шахте Анжерская-Южная в Кузбассе