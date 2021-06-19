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СК завел дело после гибели рабочего в шахте в Кузбассе

СК завел дело после гибели рабочего в шахте в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2021

СК завел дело после гибели рабочего в шахте в Кузбассе

Дело о нарушении требований безопасности возбудили после гибели рабочего в шахте Анжерская-Южная в Кузбассе, сообщается на сайте СУСК по региону. РИА Новости, 19.06.2021

2021-06-19T10:44

2021-06-19T10:44

2021-06-19T10:44

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемеровская область

происшествия

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дело о нарушении требований безопасности возбудили после гибели рабочего в шахте Анжерская-Южная в Кузбассе, сообщается на сайте СУСК по региону.Ранее сообщалось, что на шахте Анжерская Южная в лаве 7.1.5. произошел выброс метана с последующим обрушением породы. Взрыва и возгорания не было. Как уточняли в МЧС, в результате ЧП один горняк погиб, еще один пострадал."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Отмечается, что погибшему было 37 лет.

https://ria.ru/20210615/pozhar-1737019469.html

россия

кемеровская область

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, происшествия