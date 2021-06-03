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На руднике в Бурятии прогремел взрыв, один человек погиб
На руднике в Бурятии прогремел взрыв, один человек погиб - РИА Новости, 03.06.2021
На руднике в Бурятии прогремел взрыв, один человек погиб
На золотодобывающем руднике "Владимирский" в Окинском районе Бурятии произошла непроизвольная детонация взрывчатки, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:39
2021-06-03T14:59
россия
республика бурятия
происшествия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На золотодобывающем руднике "Владимирский" в Окинском районе Бурятии произошла непроизвольная детонация взрывчатки, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Один рабочий погиб. Еще семеро смогли выбраться на поверхность, госпитализация не понадобилась."Хотел бы выразить соболезнования близким погибшего и отметить, что помощь пострадавшим будет оказана вся необходимая", — цитирует главу республики Алексея Цыденова его пресс-служба. На месте работают следователи. Известно, что штольни принадлежат компании "Рифей".
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россия, республика бурятия, происшествия

На руднике в Бурятии прогремел взрыв, один человек погиб

10:39 03.06.2021 (обновлено: 14:59 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабочие на шахте золотоносного рудника
Рабочие на шахте золотоносного рудника - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На золотодобывающем руднике "Владимирский" в Окинском районе Бурятии произошла непроизвольная детонация взрывчатки, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Один рабочий погиб. Еще семеро смогли выбраться на поверхность, госпитализация не понадобилась.
"Хотел бы выразить соболезнования близким погибшего и отметить, что помощь пострадавшим будет оказана вся необходимая", — цитирует главу республики Алексея Цыденова его пресс-служба.
На месте работают следователи. Известно, что штольни принадлежат компании "Рифей".
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