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На руднике в Бурятии прогремел взрыв, один человек погиб
На руднике в Бурятии прогремел взрыв, один человек погиб - РИА Новости, 03.06.2021
На руднике в Бурятии прогремел взрыв, один человек погиб
На золотодобывающем руднике "Владимирский" в Окинском районе Бурятии произошла непроизвольная детонация взрывчатки, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:39
2021-06-03T10:39
2021-06-03T14:59
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На золотодобывающем руднике "Владимирский" в Окинском районе Бурятии произошла непроизвольная детонация взрывчатки, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Один рабочий погиб. Еще семеро смогли выбраться на поверхность, госпитализация не понадобилась."Хотел бы выразить соболезнования близким погибшего и отметить, что помощь пострадавшим будет оказана вся необходимая", — цитирует главу республики Алексея Цыденова его пресс-служба. На месте работают следователи. Известно, что штольни принадлежат компании "Рифей".
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россия, республика бурятия, происшествия