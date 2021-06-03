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На руднике в Бурятии прогремел взрыв, один человек погиб

На руднике в Бурятии прогремел взрыв, один человек погиб - РИА Новости, 03.06.2021

На руднике в Бурятии прогремел взрыв, один человек погиб

На золотодобывающем руднике "Владимирский" в Окинском районе Бурятии произошла непроизвольная детонация взрывчатки, сообщили РИА Новости в экстренных службах... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T10:39

2021-06-03T10:39

2021-06-03T14:59

россия

республика бурятия

происшествия

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. На золотодобывающем руднике "Владимирский" в Окинском районе Бурятии произошла непроизвольная детонация взрывчатки, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Один рабочий погиб. Еще семеро смогли выбраться на поверхность, госпитализация не понадобилась."Хотел бы выразить соболезнования близким погибшего и отметить, что помощь пострадавшим будет оказана вся необходимая", — цитирует главу республики Алексея Цыденова его пресс-служба. На месте работают следователи. Известно, что штольни принадлежат компании "Рифей".

https://ria.ru/20210321/shakhty-1602202569.html

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республика бурятия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика бурятия, происшествия