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В Кузбассе на Таштагольском руднике ликвидировали пожар

В Кузбассе на Таштагольском руднике ликвидировали пожар - РИА Новости, 05.11.2021

В Кузбассе на Таштагольском руднике ликвидировали пожар

Пожар на шахте Таштагольская в Кузбассе ликвидирован, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T20:30

2021-11-05T20:30

2021-11-05T20:40

происшествия

кемеровская область

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пожар на шахте Таштагольская в Кузбассе ликвидирован, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее на Таштагольском руднике произошло задымление, пострадавших нет, на поверхность выведены порядка 200 горняков, очаг задымления ликвидирован."По состоянию на 20.10 по Москве ликвидирован пожар в Таштагольской шахте в Кемеровской области, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что 229 горнорабочих выведены на поверхность, а в самой шахте проводится проветривание.

https://ria.ru/20211105/shakhta-1757810142.html

кемеровская область

россия

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2021

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происшествия, кемеровская область, россия