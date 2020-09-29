https://ria.ru/20200929/shakhta-1577936044.html

При обрушении на шахте в Коми погибли два человека

При обрушении галереи на законсервированной шахте "Аяч-Яга" в Коми погибли два человека, сообщила компания "Воркутауголь". РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:24

2020-09-29T12:24

2020-09-29T14:16

республика коми

северсталь (металлургическая компания)

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>При обрушении галереи на законсервированной шахте "Аяч-Яга" в Коми погибли два человека, сообщила компания "<a href="http://ria.ru/organization_Vorkutaugol/" target="_blank" data-auto="true">Воркутауголь</a>".По предварительной версии, причиной ЧП стало несоблюдение мер безопасности и плана проведения демонтажных работ подрядной организацией. Монтажник и электросварщик ООО "Катюша" получили травмы, несовместимые с жизнью.Прокуратура начала расследование. Возбуждено уголовное дело."Воркутауголь" — одна из крупнейших российских угледобывающих компаний, входит в горнодобывающий дивизион "Северстали". Предприятие работает на территории Печорского угольного бассейна. Главный потребитель продукции — Череповецкий металлургический комбинат.

https://ria.ru/20200915/shakhter-1577241122.html

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республика коми

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, северсталь (металлургическая компания), происшествия