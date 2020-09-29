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При обрушении на шахте в Коми погибли два человека
При обрушении галереи на законсервированной шахте "Аяч-Яга" в Коми погибли два человека, сообщила компания "Воркутауголь". РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:24
2020-09-29T14:16
республика коми
северсталь (металлургическая компания)
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>При обрушении галереи на законсервированной шахте "Аяч-Яга" в Коми погибли два человека, сообщила компания "<a href="http://ria.ru/organization_Vorkutaugol/" target="_blank" data-auto="true">Воркутауголь</a>".По предварительной версии, причиной ЧП стало несоблюдение мер безопасности и плана проведения демонтажных работ подрядной организацией. Монтажник и электросварщик ООО "Катюша" получили травмы, несовместимые с жизнью.Прокуратура начала расследование. Возбуждено уголовное дело."Воркутауголь" — одна из крупнейших российских угледобывающих компаний, входит в горнодобывающий дивизион "Северстали". Предприятие работает на территории Печорского угольного бассейна. Главный потребитель продукции — Череповецкий металлургический комбинат.
https://ria.ru/20200915/shakhter-1577241122.html
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республика коми
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республика коми, северсталь (металлургическая компания), происшествия

При обрушении на шахте в Коми погибли два человека

12:24 29.09.2020 (обновлено: 14:16 29.09.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Республике КомиСотрудники МЧС на месте обрушения перехода между зданиями на территории поверхности шахты Северная в Воркуте
Сотрудники МЧС на месте обрушения перехода между зданиями на территории поверхности шахты Северная в Воркуте - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен — РИА Новости. При обрушении галереи на законсервированной шахте "Аяч-Яга" в Коми погибли два человека, сообщила компания "Воркутауголь".
По предварительной версии, причиной ЧП стало несоблюдение мер безопасности и плана проведения демонтажных работ подрядной организацией.
Монтажник и электросварщик ООО "Катюша" получили травмы, несовместимые с жизнью.
Прокуратура начала расследование. Возбуждено уголовное дело.
"Воркутауголь" — одна из крупнейших российских угледобывающих компаний, входит в горнодобывающий дивизион "Северстали". Предприятие работает на территории Печорского угольного бассейна. Главный потребитель продукции — Череповецкий металлургический комбинат.
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 05:34
Источник: горняка, пропавшего при обвале шахты в Кузбассе, нашли мертвым
 
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Республика КомиСеверсталь (металлургическая компания)Происшествия
 
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