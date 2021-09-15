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Биография Виктора Зубкова
Биография Виктора Зубкова - РИА Новости, 15.09.2021
Биография Виктора Зубкова
Председатель совета директоров ПАО "Газпром", специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Алексеевич... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T00:38
2021-09-15T00:38
справки
свердловская область
виктор зубков
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Председатель совета директоров ПАО "Газпром", специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Алексеевич Зубков родился 15 сентября 1941 года в поселке Арбат Кушвинского района Свердловской области. В 1965 году окончил экономический факультет Ленинградского сельскохозяйственного института (ныне Санкт-Петербургский государственный аграрный университет). Доктор экономических наук.Трудовую деятельность начал в 1958 году учеником слесаря на Мончегорском ремонтно-механическом заводе (город Мончегорск Мурманской области), в 1959-1960 годах – слесарь рудника "Ниттис-Кумужье" комбината "Североникель".В 1965-1967 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.С 1967 года по 1970 год работал управляющим отделением, заместителем директора совхоза "Красная славянка" Гатчинского района Ленинградской области.В 1970-1981 годах – директор совхоза "Раздолье" Приозерского района Ленинградской области.С 1981 года по 1985 год был генеральным директором сельскохозяйственного производственного объединения "Первомайское" Приозерского района Ленинградской области.В 1985-1986 годах – председатель исполкома Приозерского городского Совета народных депутатов.В 1986-1987 годах был первым секретарем Приозерского горкома КПСС.В 1987-1989 годах – заведующий отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности, заведующий аграрным отделом Ленинградского обкома КПСС.С 1989 по 1991 год был первым заместителем председателя исполкома Ленинградского областного Совета народных депутатов.В 1992-1993 годах – заместитель председателя Комитета по внешним связям мэрии города Санкт-Петербурга.В 1993-1998 годах занимал пост заместителя руководителя Государственной налоговой службы РФ (ныне Федеральная налоговая служба РФ) – начальника Государственной налоговой инспекции по городу Санкт-Петербургу.В 1998-1999 годах – руководитель управления министерства РФ по налогам и сборам по Санкт-Петербургу.В 1999 году Виктор Зубков баллотировался на пост губернатора Ленинградской области, занял четвертое место, набрав 8,64% голосов. С 1999 по 2001 год занимал должность министра РФ по налогам и сборам, совмещая ее с руководством управлением этого ведомства в Санкт-Петербурге.С 2001 по 2004 год – первый заместитель министра финансов РФ, исполняющий обязанности председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу.В 2004-2007 годах – руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.В 2007-2008 годах – председатель правительства РФ.C 2008 по 2012 год был первым заместителем председателя правительства РФ.С 2008 года является председателем совета директоров ОАО "Газпром" (с 17 июля 2015 года – ПАО "Газпром").30 мая 2012 года президент РФ Владимир Путин назначил Виктора Зубкова специальным представителем президента России по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа. В 2012-2014 годах Зубков был председателем правления и генеральным директором ООО "Газпром газомоторное топливо".Виктор Зубков – действительный государственный советник РФ 1 класса (2003), Заслуженный экономист Российской Федерации (2001). Награжден орденами "Знак Почета" (1975), "Трудового Красного Знамени" (1981), полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством" (2000, 2006, 2008, 2012).Награжден орденом РПЦ Даниила Московского I степени (2011). Виктор Зубков женат, у него есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
свердловская область
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справки, свердловская область, виктор зубков
00:38 15.09.2021
 

Биография Виктора Зубкова

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков на сессии "Газомоторное топливо. Экономика и климат" в рамках ПМЭФ-2019
Председатель совета директоров ПАО Газпром Виктор Зубков на сессии Газомоторное топливо. Экономика и климат в рамках ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель совета директоров ПАО "Газпром", специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Алексеевич Зубков родился 15 сентября 1941 года в поселке Арбат Кушвинского района Свердловской области.
В 1965 году окончил экономический факультет Ленинградского сельскохозяйственного института (ныне Санкт-Петербургский государственный аграрный университет). Доктор экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 1958 году учеником слесаря на Мончегорском ремонтно-механическом заводе (город Мончегорск Мурманской области), в 1959-1960 годах – слесарь рудника "Ниттис-Кумужье" комбината "Североникель".
В 1965-1967 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.
С 1967 года по 1970 год работал управляющим отделением, заместителем директора совхоза "Красная славянка" Гатчинского района Ленинградской области.
В 1970-1981 годах – директор совхоза "Раздолье" Приозерского района Ленинградской области.
С 1981 года по 1985 год был генеральным директором сельскохозяйственного производственного объединения "Первомайское" Приозерского района Ленинградской области.
В 1985-1986 годах – председатель исполкома Приозерского городского Совета народных депутатов.
В 1986-1987 годах был первым секретарем Приозерского горкома КПСС.
В 1987-1989 годах – заведующий отделом сельского хозяйства и пищевой промышленности, заведующий аграрным отделом Ленинградского обкома КПСС.
С 1989 по 1991 год был первым заместителем председателя исполкома Ленинградского областного Совета народных депутатов.
В 1992-1993 годах – заместитель председателя Комитета по внешним связям мэрии города Санкт-Петербурга.
В 1993-1998 годах занимал пост заместителя руководителя Государственной налоговой службы РФ (ныне Федеральная налоговая служба РФ) – начальника Государственной налоговой инспекции по городу Санкт-Петербургу.
В 1998-1999 годах – руководитель управления министерства РФ по налогам и сборам по Санкт-Петербургу.
В 1999 году Виктор Зубков баллотировался на пост губернатора Ленинградской области, занял четвертое место, набрав 8,64% голосов.
С 1999 по 2001 год занимал должность министра РФ по налогам и сборам, совмещая ее с руководством управлением этого ведомства в Санкт-Петербурге.
С 2001 по 2004 год – первый заместитель министра финансов РФ, исполняющий обязанности председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу.
В 2004-2007 годах – руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.
В 2007-2008 годах – председатель правительства РФ.
C 2008 по 2012 год был первым заместителем председателя правительства РФ.
С 2008 года является председателем совета директоров ОАО "Газпром" (с 17 июля 2015 года – ПАО "Газпром").
30 мая 2012 года президент РФ Владимир Путин назначил Виктора Зубкова специальным представителем президента России по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа.
В 2012-2014 годах Зубков был председателем правления и генеральным директором ООО "Газпром газомоторное топливо".
Виктор Зубков – действительный государственный советник РФ 1 класса (2003), Заслуженный экономист Российской Федерации (2001).
Награжден орденами "Знак Почета" (1975), "Трудового Красного Знамени" (1981), полный кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством" (2000, 2006, 2008, 2012).
Награжден орденом РПЦ Даниила Московского I степени (2011).
Виктор Зубков женат, у него есть дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСвердловская областьВиктор Зубков
 
 
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