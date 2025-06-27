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Цивилев и Алиханов вошли в совет директоров "Газпрома" - РИА Новости, 27.06.2025
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13:55 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/gazprom-2025816284.html
Цивилев и Алиханов вошли в совет директоров "Газпрома"
Цивилев и Алиханов вошли в совет директоров "Газпрома" - РИА Новости, 27.06.2025
Цивилев и Алиханов вошли в совет директоров "Газпрома"
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов вошли в совет директоров "Газпрома", сменив в нем прежних министров... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:55:00+03:00
2025-06-27T13:55:00+03:00
экономика
россия
сергей цивилев
антон алиханов
николай шульгинов
газпром
газпромбанк
денис мантуров
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов вошли в совет директоров "Газпрома", сменив в нем прежних министров Николая Шульгинова и Дениса Мантурова, занимающих сейчас посты председателя комитета Госдумы по энергетике и первого вице-премьера РФ соответственно, следует из сообщения компании по итогам годового собрания акционеров. Остальные девять человек остались в составе совета директоров. Это, в частности, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков, возглавляющий совет директоров компании с 2008 года. Также переизбраны вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Патрушев, глава "Газпрома" Алексей Миллер, его заместитель Виталий Маркелов, первый заместитель гендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа, глава Газпромбанка Андрей Акимов, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев и ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов. "Газпром" - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. Располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа: доля в мировых запасах составляет около 15%.
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экономика, россия, сергей цивилев, антон алиханов, николай шульгинов, газпром, газпромбанк, денис мантуров
Экономика, Россия, Сергей Цивилев, Антон Алиханов, Николай Шульгинов, Газпром, Газпромбанк, Денис Мантуров
Цивилев и Алиханов вошли в совет директоров "Газпрома"

Сергей Цивилев и Антон Алиханов вошли в совет директоров "Газпрома"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Логотип компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов вошли в совет директоров "Газпрома", сменив в нем прежних министров Николая Шульгинова и Дениса Мантурова, занимающих сейчас посты председателя комитета Госдумы по энергетике и первого вице-премьера РФ соответственно, следует из сообщения компании по итогам годового собрания акционеров.
Остальные девять человек остались в составе совета директоров. Это, в частности, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков, возглавляющий совет директоров компании с 2008 года.
Также переизбраны вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Патрушев, глава "Газпрома" Алексей Миллер, его заместитель Виталий Маркелов, первый заместитель гендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа, глава Газпромбанка Андрей Акимов, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев и ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов.
"Газпром" - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. Располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа: доля в мировых запасах составляет около 15%.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Антон Алиханов: мы боремся с предприятиями-фантомами
23 июня, 08:00
 
ЭкономикаРоссияСергей ЦивилевАнтон АлихановНиколай ШульгиновГазпромГазпромбанкДенис Мантуров
 
 
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