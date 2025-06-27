https://ria.ru/20250627/gazprom-2025816284.html

Цивилев и Алиханов вошли в совет директоров "Газпрома"

Цивилев и Алиханов вошли в совет директоров "Газпрома" - РИА Новости, 27.06.2025

Цивилев и Алиханов вошли в совет директоров "Газпрома"

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов вошли в совет директоров "Газпрома", сменив в нем прежних министров... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:55:00+03:00

2025-06-27T13:55:00+03:00

2025-06-27T13:55:00+03:00

экономика

россия

сергей цивилев

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николай шульгинов

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газпромбанк

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Антон Алиханов вошли в совет директоров "Газпрома", сменив в нем прежних министров Николая Шульгинова и Дениса Мантурова, занимающих сейчас посты председателя комитета Госдумы по энергетике и первого вице-премьера РФ соответственно, следует из сообщения компании по итогам годового собрания акционеров. Остальные девять человек остались в составе совета директоров. Это, в частности, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа Виктор Зубков, возглавляющий совет директоров компании с 2008 года. Также переизбраны вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Патрушев, глава "Газпрома" Алексей Миллер, его заместитель Виталий Маркелов, первый заместитель гендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа, глава Газпромбанка Андрей Акимов, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев и ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов. "Газпром" - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. Располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа: доля в мировых запасах составляет около 15%.

https://ria.ru/20250623/alikhanov-2024690923.html

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экономика, россия, сергей цивилев, антон алиханов, николай шульгинов, газпром, газпромбанк, денис мантуров