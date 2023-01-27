https://ria.ru/20230127/gazprom-1847805778.html

Мишустин предложил кандидатов в совет директоров "Газпрома"

Мишустин предложил кандидатов в совет директоров "Газпрома" - РИА Новости, 27.01.2023

Мишустин предложил кандидатов в совет директоров "Газпрома"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выдвижении в совет директоров "Газпрома" председателя правления "Газпромбанка" Андрея Акимова,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:50

2023-01-27T11:50

2023-01-27T12:13

экономика

россия

санкт-петербург

андрей акимов

виктор зубков

газпромбанк

газпром

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выдвижении в совет директоров "Газпрома" председателя правления "Газпромбанка" Андрея Акимова, специального представителя президента по взаимодействию с Форумом стран - экспортеров газа Виктора Зубкова, вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова, главы "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера Александра Новака, министра энергетики Николая Шульгинова и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, сообщает пресс-служба кабмина. "Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества "Газпром" (г. Санкт-Петербург) согласно приложению. Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию публичного акционерного общества "Газпром", - говорится в распоряжении премьера. В приложении значатся фамилии Акимова, Зубкова, Мантурова, Миллера, Новака, Патрушева, Шульгинова.В независимые директора выдвинуты ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев, ректор Российского государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М.Губкина" Виктор Мартынов.Все кандидаты, кроме Максимцева, ранее также состояли в Совете директоров "Газпрома". В состав Совета директоров ранее также входили зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов и бывший ректор ректора РАНХиГС Владимир Мау (был членом Совета директоров ПАО "Газпром" с 2011 года).Правительство РФ в понедельник освободило Мау от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Академию он возглавлял с 2010 года. Обязанности ректора теперь будет исполнять проректор Алексей Комиссаров.В июне 2022 года против Мау было возбуждено уголовное дело, в ходе которого он провел несколько месяцев под домашним арестом. Мау вины не признал и назвал обвинения абсурдными, в октябре 2022 года уголовное преследование было прекращено в связи с его непричастностью к преступлению.В ноябре в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что Мау находится в ежегодном плановом отпуске, который был согласован правительством, на период отпуска исполнение обязанностей ректора возложено на проректора РАНХиГС Дмитрия Арефьева, но ключевые вопросы текущей деятельности академии остаются под постоянным оперативным контролем Мау.Источник РИА Новости сообщал в январе, что Мау уехал в отпуск в Израиль несколько месяцев назад и до сих пор не возвращался.

https://ria.ru/20211230/gazprom-1766228717.html

https://ria.ru/20211222/gazprom-1764961194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, санкт-петербург, андрей акимов, виктор зубков, газпромбанк, газпром, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир мау, израиль