https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина

Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина - РИА Новости, 11.05.2024

Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина

В том, что президент Путин поручит формирование нового правительства Михаилу Мишустину, не было ничего неожиданного, как и в том, что Госдума утвердит это... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T08:00

2024-05-11T08:00

2024-05-11T09:20

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В том, что президент Путин поручит формирование нового правительства Михаилу Мишустину, не было ничего неожиданного, как и в том, что Госдума утвердит это назначение. Однако интрига в формировании нового правительства все равно есть — и она даже в не в том, о чем несколько последних недель судачат якобы обладающие инсайдами телеграм-каналы.Сначала они разыгрывали тему возможной смены премьер-министра — и, хотя для этого не было никаких ни прямых, ни косвенных признаков, отыгрывались на ней вовсю. Причем обсуждались практически все те же кандидатуры, что и минимум все последние шесть лет, и фаворитом, естественно, был Сергей Собянин. Понятно, что сам московский мэр никакого отношения к "инсайдам" не имел, но это совершенно не имеет значения для спекулянтов. Важно накрутить интригу, привлечь аудиторию, выдавая выдуманную информацию за "утечки из Кремля". Те же самые эксперты годами уверенно обсуждали якобы "все определяющую" тему "трансфера власти", подбирали Путину преемников и описывали "ожесточенную борьбу кланов" вокруг президента. То, что все эти гадания на поверку оказывались, мягко говоря, несоответствующими наступавшей затем реальности, не говоря уже о кадровой политике Путина, просто игнорировалось — ну или объяснялось "непредсказуемым стилем" президента, его пристрастием к неожиданным и непросчитываемым ходам и в целом "непрозрачностью Кремля".Однако все эти отговорки призваны лишь прикрыть абсолютную некомпетентность: вместо того, чтобы поставить под сомнение точность собственных "измерительных приборов", то есть представлений о механизме власти Путина, нам предлагают заниматься анализом несуществующих, выдуманных сущностей, выдаваемых чуть ли не за аксиомы. Так же изначально было и с Михаилом Мишустиным — после его назначения премьером началось гадание на тему "технический премьер или потенциальный преемник". И это при том, что Мишустин для Путина изначально не был ни тем ни другим. И чтобы понять и увидеть это, не нужно было быть "посвященным инсайдером".Мишустин стал всего пятым премьером для Путина — и если убрать отчасти оставшегося ему по "семейно-олигархическому" наследству Михаила Касьянова* (превратившегося в итоге в эмигранта, борющегося с собственной страной), то получится, что сам Путин до Мишустина выбирал всего двух премьер-министров. Это Михаил Фрадков (сменивший Касьянова) и Виктор Зубков. Первый, как и Мишустин, отчасти налоговик (только из налоговой полиции), но в основном разведчик, после правительства долгие годы возглавлявший СВР. Второй — из опытных, еще советских управленцев — был назначен на короткий период перед президентскими выборами 2008 года, когда Путин не мог выдвигать свою кандидатуру и готовился пересесть в премьерское кресло. Фрадков и Зубков в общей сложности руководили правительством чуть больше четырех лет — и все это было в далекие времена второго срока Путина. После этого премьером был сам Путин, а после его возвращения в Кремль во главе правительства встал бывший президент Медведев. Это было политическое и человеческое решение — то есть и Медведева Путин не выбирал в качестве главы правительства: он выбирал его в качестве своего кандидата в президенты в 2008-м.То есть когда к началу 2020 года Владимир Путин решил сменить главу правительства, у него едва ли не впервые за все время правления возникла возможность размеренного, разносторонне продуманного выбора кандидата. Понятно, что он не один год присматривался к возглавлявшему налоговую службу Мишустину — и остановил в итоге свой выбор на нем совершенно осознанно. Путину не нужен был ни преемник, ни технарь — ему нужен был человек, который не только доказал свой профессионализм и пользуется его доверием, но и сумеет грамотно и эффективно организовать работу такого сложного механизма, как правительство России, и ускорить перестройку экономики страны. Кто мог тогда представить, что вместо реформ Мишустину придется в первую очередь заниматься сначала пандемией, а потом и переводом экономики в режим ответа на санкционную войну? Но за четыре с лишним года премьер прошел проверку на прочность — как и большая часть его правительства. В котором сейчас, естественно, будут отдельные, точечные изменения — не формальные, но и не масштабные. О них мы узнаем уже в ближайшие дни — когда начнется рассмотрение кандидатур в парламенте. Впервые абсолютное большинство членов правительства будет утверждаться депутатами (за исключением пяти министров президентского блока, которые будут согласовываться с сенаторами) — и это действительно важный шаг в сторону повышения как роли парламента, так и ответственности министров. Да, в этот, первый раз, эта процедура пройдет достаточно легко для большинства из них, но постепенно принцип двойной ответственности станет важным элементом новой конструкции нашей исполнительной власти. И этот период тоже придется на время премьерства Мишустина.У которого есть все шансы со временем стать самым опытным премьером в новейшей истории России, обойдя по сроку пребывания в должности и своего предшественника, и Черномырдина. Ну а масштаб стоящих перед нами вызовов, как и предстоящих реформ, потребует максимальной самоотдачи и организаторских способностей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1944217788.html

https://radiosputnik.ru/20240510/pravitelstvo-1945145858.html

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945106848.html

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аналитика, политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, михаил касьянов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), госдума рф