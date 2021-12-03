https://ria.ru/20211203/gaz-1762068857.html

"Газпром" усомнился в оценках правительства по обеспеченности газом

"Газпром" усомнился в оценках правительства по обеспеченности газом - РИА Новости, 03.12.2021

"Газпром" усомнился в оценках правительства по обеспеченности газом

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков усомнился в оценках правительства, что Россия обеспечена запасами газа только на 50 лет. Об этом он рассказал... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:18

2021-12-03T17:18

2021-12-03T17:21

экономика

природный газ

виктор зубков

александр новак

газпром

россия

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НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (Татарстан), 3 дек - РИА Новости. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков усомнился в оценках правительства, что Россия обеспечена запасами газа только на 50 лет. Об этом он рассказал на совещании с вице-премьером РФ Юрием Борисовым по развитию рынка газомоторного топлива.Вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в конце ноября на Российско-китайском бизнес-форуме, заявил, что обеспеченность России запасами нефти при текущих условиях и уровнях добычи составляет примерно 30 лет, газа - 50 лет."Я тут на днях включил телевизор и вижу, выступает Александр Валентинович Новак. И он говорит, что в России на 30 лет осталось нефти и на 50 лет природного газа. Ну, сколько нефти, наверное, может быть и на 30 лет, а вот природного газа... Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна", - сказал Зубков.Глава совета директоров "Газпрома" отметил, что сегодня компания является лидером по запасам газа среди всех других национальных и публичных нефтегазовых игроков. На конец 2020 года разведанные запасы "Газпрома" составляют 34 триллиона кубометров, 16% общемирового потребления, заметил он. При этом ежегодно компания ведет работу по восполнению запасов, полностью покрывая свою добычу."Кроме того, наши месторождения, вот взять Бованенковское месторождение, это около 4 триллионов кубических метров газа на 116 лет. Вот за 11 месяцев текущего года отсюда направлено 100 миллиардов кубометров природного газа, впереди еще декабрь месяц. Вот какие мощности сегодня имеет Россия. Вот как Бог дал нам такие запасы природного газа", - подчеркнул Зубков.Он также добавил, что факт того, что Россия обеспечена запасами нефти на 30 лет, подтверждает, что принятое в свое время решение развивать рынок газомоторного топлива было правильным. "Что такое 30 лет? Да это ничего с точки зрения истории... 30 лет - и нет нефти, 60 миллионов автомобилей в России, которые сегодня работают на нефтепродуктах: бензин и дизель. Значит то, что мы начали 8 лет назад, мы, наверное, правильно сделали? Что начали развивать рынок природного газа для транспорта", - заключил Зубков.

https://ria.ru/20211202/gaz-1761797739.html

https://ria.ru/20211202/gaz-1761850508.html

https://ria.ru/20211201/gaz-1761635341.html

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экономика, природный газ, виктор зубков, александр новак, газпром, россия