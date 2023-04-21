https://ria.ru/20230421/gaz-1866987980.html

Сетью газовых заправок планируется охватить все районы Кубани до 2024 года

Сетью газовых заправок планируется охватить все районы Кубани до 2024 года - РИА Новости, 21.04.2023

Сетью газовых заправок планируется охватить все районы Кубани до 2024 года

Все районы Краснодарского края планируется охватить сетью газовых заправок до 2024 года, для дальнейшего развития сети ГЗС в регионе предлагается сократить срок РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:59

2023-04-21T18:59

2023-04-21T18:59

краснодарский край

экономика

краснодарский край

павловский район

сочи

вениамин кондратьев

виктор зубков

газпром

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КРАСНОДАР, 21 апр – РИА Новости. Все районы Краснодарского края планируется охватить сетью газовых заправок до 2024 года, для дальнейшего развития сети ГЗС в регионе предлагается сократить срок подключения станций к газопроводу с двух лет до трех месяцев, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. В Павловском районе Кубани состоялось совещание с участием председателя совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. По словам главы региона, в крае с 2019 года введен запрет на покупку техники на не газомоторном топливе. На Кубани сейчас действует 28 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 18 из них – "Газпром", добавил Зубков. "Перевод сельхозтранспорта на природный газ – приоритетная задача. В машинах на экологичном топливе нуждаются и курортные территории, особенно Сочи. Постепенно этот переход произойдет. До конца 2024 года планируем охватить сетью газовых заправок все районы Кубани. Они будут доступны в любой точке края", – передает пресс-служба администрации Кубани слова Кондратьева. Он также назвал и сдерживающий фактор для развития сети газозаправочных станций - это длительный срок подключения станций к газопроводам, который по договору составляет 2 года. "Предлагаем сократить срок подключения до трех месяцев и внести соответствующие изменения в правила техприсоединения к сетям газораспределения. Кроме того, в крае есть 27 "закрытых" газораспределительных станций, и сейчас к ним невозможно подключить заправки. По инвестпрограмме "Газпрома" реконструкция станций запланирована на 2025-2026 годы", – отметил Кондратьев. Зубков пообещал оказать содействие в решении этих вопросов. На Кубани действуют инструменты господдержки для развития рынка газомоторного топлива. Так, с 2022 года инвесторам предоставляют земельные участки в аренду без торгов для строительства газовых заправок, а при переводе транспорта на природный газ жители получают компенсации на затраты. На эти цели до конца 2025 года предусмотрено 53 миллиона рублей, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230411/gaz-1864591105.html

https://ria.ru/20230109/azs-1843564573.html

https://ria.ru/20230330/gaz-1861773542.html

краснодарский край

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экономика, краснодарский край, павловский район, сочи, вениамин кондратьев, виктор зубков, газпром, россия