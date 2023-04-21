Сетью газовых заправок планируется охватить все районы Кубани до 2024 года
Информационное табло газозаправочной станции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 апр – РИА Новости. Все районы Краснодарского края планируется охватить сетью газовых заправок до 2024 года, для дальнейшего развития сети ГЗС в регионе предлагается сократить срок подключения станций к газопроводу с двух лет до трех месяцев, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
В Павловском районе Кубани состоялось совещание с участием председателя совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. По словам главы региона, в крае с 2019 года введен запрет на покупку техники на не газомоторном топливе. На Кубани сейчас действует 28 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 18 из них – "Газпром", добавил Зубков.
"Перевод сельхозтранспорта на природный газ – приоритетная задача. В машинах на экологичном топливе нуждаются и курортные территории, особенно Сочи. Постепенно этот переход произойдет. До конца 2024 года планируем охватить сетью газовых заправок все районы Кубани. Они будут доступны в любой точке края", – передает пресс-служба администрации Кубани слова Кондратьева.
Он также назвал и сдерживающий фактор для развития сети газозаправочных станций - это длительный срок подключения станций к газопроводам, который по договору составляет 2 года.
"Предлагаем сократить срок подключения до трех месяцев и внести соответствующие изменения в правила техприсоединения к сетям газораспределения. Кроме того, в крае есть 27 "закрытых" газораспределительных станций, и сейчас к ним невозможно подключить заправки. По инвестпрограмме "Газпрома" реконструкция станций запланирована на 2025-2026 годы", – отметил Кондратьев.
Зубков пообещал оказать содействие в решении этих вопросов.
На Кубани действуют инструменты господдержки для развития рынка газомоторного топлива. Так, с 2022 года инвесторам предоставляют земельные участки в аренду без торгов для строительства газовых заправок, а при переводе транспорта на природный газ жители получают компенсации на затраты. На эти цели до конца 2025 года предусмотрено 53 миллиона рублей, добавляют в пресс-службе.