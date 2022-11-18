17:31 18.11.2022 (обновлено: 17:33 18.11.2022)
"Газпром" планирует расширить газозаправочную инфраструктуру в Сочи
"Газпром" сообщил, что намерен построить три новых газозаправочных объекта в Сочи
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗаправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции "Газпром"
Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Газпром" намерен расширить газозаправочную инфраструктуру в Сочи - построить три новых газозаправочных объекта, сообщила компания.
"Газпром намерен расширить газозаправочную инфраструктуру в Сочи - крупнейшем курортном городе России", - говорится в релизе.
Там же уточняется, что в ходе прошедшего совещания председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и главой городского округа Сочи Алексеем Копайгородским был обсужден ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Краснодарского края на 2021-2025 годы. "Газпром" и правительство Краснодарского края подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы в 2020 году.
"Важно понимать, что перевод транспорта на метан сегодня - это инвестиции в будущее регионов нашей страны. Запасы газа в России позволяют на долгосрочную перспективу обеспечить экономичным и экологичным топливом общественный транспорт, такси, специальную и коммунальную технику в субъектах Российской Федерации. Краснодарский край занимает четвертое место в России по уровню развития рынка газомоторного топлива. Перспективы дальнейшего развития остаются особенно актуальными для Сочи, Анапы, Геленджика, Адлера", - сказал Зубков, слова которого приводятся в релизе.
В 2023 году городской округ Сочи планирует почти в пять раз увеличить количество автобусов на природном газе, до 500 единиц, уточняется в сообщении. "В свою очередь, "Газпром" готов построить здесь еще три АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция)", - добавляется там же. Сейчас в городском округе действуют два объекта "Газпрома" - газозаправочная станция в поселке Лазаревское и передвижной заправщик на специально оборудованной площадке в центре Сочи. Основные потребители газомоторного топлива – автобусы и такси.