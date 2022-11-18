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"Газпром" планирует расширить газозаправочную инфраструктуру в Сочи - РИА Новости, 18.11.2022
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"Газпром" планирует расширить газозаправочную инфраструктуру в Сочи
"Газпром" планирует расширить газозаправочную инфраструктуру в Сочи - РИА Новости, 18.11.2022
"Газпром" планирует расширить газозаправочную инфраструктуру в Сочи
"Газпром" намерен расширить газозаправочную инфраструктуру в Сочи - построить три новых газозаправочных объекта, сообщила компания. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:31
2022-11-18T17:33
экономика
виктор зубков
вениамин кондратьев
сочи
краснодарский край
россия
газпром
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Газпром" намерен расширить газозаправочную инфраструктуру в Сочи - построить три новых газозаправочных объекта, сообщила компания."Газпром намерен расширить газозаправочную инфраструктуру в Сочи - крупнейшем курортном городе России", - говорится в релизе.Там же уточняется, что в ходе прошедшего совещания председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и главой городского округа Сочи Алексеем Копайгородским был обсужден ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Краснодарского края на 2021-2025 годы. "Газпром" и правительство Краснодарского края подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы в 2020 году."Важно понимать, что перевод транспорта на метан сегодня - это инвестиции в будущее регионов нашей страны. Запасы газа в России позволяют на долгосрочную перспективу обеспечить экономичным и экологичным топливом общественный транспорт, такси, специальную и коммунальную технику в субъектах Российской Федерации. Краснодарский край занимает четвертое место в России по уровню развития рынка газомоторного топлива. Перспективы дальнейшего развития остаются особенно актуальными для Сочи, Анапы, Геленджика, Адлера", - сказал Зубков, слова которого приводятся в релизе.В 2023 году городской округ Сочи планирует почти в пять раз увеличить количество автобусов на природном газе, до 500 единиц, уточняется в сообщении. "В свою очередь, "Газпром" готов построить здесь еще три АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция)", - добавляется там же. Сейчас в городском округе действуют два объекта "Газпрома" - газозаправочная станция в поселке Лазаревское и передвижной заправщик на специально оборудованной площадке в центре Сочи. Основные потребители газомоторного топлива – автобусы и такси.
https://ria.ru/20221118/gazprom-1832486512.html
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экономика, виктор зубков, вениамин кондратьев, сочи, краснодарский край, россия, газпром
Экономика, Виктор Зубков, Вениамин Кондратьев, Сочи, Краснодарский край, Россия, Газпром
17:31 18.11.2022 (обновлено: 17:33 18.11.2022)
 
"Газпром" планирует расширить газозаправочную инфраструктуру в Сочи

"Газпром" сообщил, что намерен построить три новых газозаправочных объекта в Сочи

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗаправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции "Газпром"
Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции Газпром - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Газпром" намерен расширить газозаправочную инфраструктуру в Сочи - построить три новых газозаправочных объекта, сообщила компания.
"Газпром намерен расширить газозаправочную инфраструктуру в Сочи - крупнейшем курортном городе России", - говорится в релизе.
Там же уточняется, что в ходе прошедшего совещания председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и главой городского округа Сочи Алексеем Копайгородским был обсужден ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Краснодарского края на 2021-2025 годы. "Газпром" и правительство Краснодарского края подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы в 2020 году.
Газпром - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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"Важно понимать, что перевод транспорта на метан сегодня - это инвестиции в будущее регионов нашей страны. Запасы газа в России позволяют на долгосрочную перспективу обеспечить экономичным и экологичным топливом общественный транспорт, такси, специальную и коммунальную технику в субъектах Российской Федерации. Краснодарский край занимает четвертое место в России по уровню развития рынка газомоторного топлива. Перспективы дальнейшего развития остаются особенно актуальными для Сочи, Анапы, Геленджика, Адлера", - сказал Зубков, слова которого приводятся в релизе.
В 2023 году городской округ Сочи планирует почти в пять раз увеличить количество автобусов на природном газе, до 500 единиц, уточняется в сообщении. "В свою очередь, "Газпром" готов построить здесь еще три АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция)", - добавляется там же. Сейчас в городском округе действуют два объекта "Газпрома" - газозаправочная станция в поселке Лазаревское и передвижной заправщик на специально оборудованной площадке в центре Сочи. Основные потребители газомоторного топлива – автобусы и такси.
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ЭкономикаВиктор ЗубковВениамин КондратьевСочиКраснодарский крайРоссияГазпром
 
 
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