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Глава Волгоградской области предложил перевести коммунальную технику на газ
Глава Волгоградской области предложил перевести коммунальную технику на газ - РИА Новости, 17.06.2022
Глава Волгоградской области предложил перевести коммунальную технику на газ
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе сессии "На пути к устойчивому будущему: "зелёная" альтернатива традиционному топливу" на ПМЭФ предложил... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T15:12
2022-06-17T15:12
2022-06-17T15:12
петербургский международный экономический форум — 2022
виктор зубков
волгоградская область
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
газпром
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе сессии "На пути к устойчивому будущему: "зелёная" альтернатива традиционному топливу" на ПМЭФ предложил разработать новую государственную программу по переводу коммунальной техники на газомоторное топливо, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, Бочаров принял участие в сессии на ПМЭФ "На пути к устойчивому будущему: "зелёная" альтернатива традиционному топливу" по приглашению председателя совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова."Давайте посмотрим реально на технику, которая есть в муниципальных образованиях для ЖКХ. Переоборудование ее не имеет никакого смысла – износ зачастую приближается к 100%. Поэтому сегодня, когда мы говорим о серьезной государственной задаче и формировании госпрограммы, а она крайне необходима, мы должны предусмотреть обеспечение коммунальной техникой на газомоторном топливе за счет государственных средств, федерального бюджета", - цитирует в сообщении администрация слова Бочарова во время выступления.Отмечается, что предложение главы Волгоградской области по созданию госпрограммы по обновлению коммунальной техники и переводу ее на газомоторное топливо была поддержана участниками сессии.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор зубков, волгоградская область, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), газпром, андрей бочаров
Глава Волгоградской области предложил перевести коммунальную технику на газ
Глава Волгоградской области Бочаров предложил перевести коммунальную технику на газ