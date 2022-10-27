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В "Газпроме" рассказали, кому выгодно создание газового хаба в Турции - РИА Новости, 27.10.2022
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В "Газпроме" рассказали, кому выгодно создание газового хаба в Турции
В "Газпроме" рассказали, кому выгодно создание газового хаба в Турции - РИА Новости, 27.10.2022
В "Газпроме" рассказали, кому выгодно создание газового хаба в Турции
Создание газового хаба выгодно всем сторонам: и России, и Турции, и Европе, и Азербайджану, сообщил журналистам глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:42
2022-10-27T11:42
экономика
виктор зубков
турция
россия
азербайджан
газпром
евросоюз
турецкий поток
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Создание газового хаба выгодно всем сторонам: и России, и Турции, и Европе, и Азербайджану, сообщил журналистам глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Баку.Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию."Это всем выгодно - Россия, Турция, Азербайджан, Европа... Надо просто понять, что это выгодно, и заниматься серьезно этим вопросом. Хорошо, что Турция согласилась такой хаб сделать", - сказал Зубков, комментируя вопрос о том, как Азербайджан, являясь страной-партнером России, относится к российской идее создать газовый хаб на границе Турции и ЕС.Он напомнил, что Россия и Азербайджан продолжают работать в рамках обменных операций газом. "Он (Азербайджан - ред.) всегда был нашим союзником", - заметил Зубков.При этом на вопрос о том, есть ли интерес к проекту в Европе, он ответил: "Это второй вопрос. По сути, газ будет обезличен".Сейчас газ в Турцию поставляется в том числе по газопроводу "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что эта система имеет потенциал к расширению при необходимости.
https://ria.ru/20221025/turtsiya-1826610636.html
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экономика, виктор зубков, турция, россия, азербайджан, газпром, евросоюз, турецкий поток
Экономика, Виктор Зубков, Турция, Россия, Азербайджан, Газпром, Евросоюз, Турецкий поток
11:42 27.10.2022
 
В "Газпроме" рассказали, кому выгодно создание газового хаба в Турции

Зубков: газовый хаб выгоден как России с Турцией, так и Европе, и даже Азербайджану

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Создание газового хаба выгодно всем сторонам: и России, и Турции, и Европе, и Азербайджану, сообщил журналистам глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Баку.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
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"Это всем выгодно - Россия, Турция, Азербайджан, Европа... Надо просто понять, что это выгодно, и заниматься серьезно этим вопросом. Хорошо, что Турция согласилась такой хаб сделать", - сказал Зубков, комментируя вопрос о том, как Азербайджан, являясь страной-партнером России, относится к российской идее создать газовый хаб на границе Турции и ЕС.
Он напомнил, что Россия и Азербайджан продолжают работать в рамках обменных операций газом. "Он (Азербайджан - ред.) всегда был нашим союзником", - заметил Зубков.
При этом на вопрос о том, есть ли интерес к проекту в Европе, он ответил: "Это второй вопрос. По сути, газ будет обезличен".
Сейчас газ в Турцию поставляется в том числе по газопроводу "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что эта система имеет потенциал к расширению при необходимости.
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ЭкономикаВиктор ЗубковТурцияРоссияАзербайджанГазпромЕвросоюзТурецкий поток
 
 
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