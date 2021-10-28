https://ria.ru/20211028/postavki-1756740980.html

"Газпром" увеличил поставки газа в Европу на 11 миллиардов кубов

"Газпром" увеличил поставки газа в Европу на 11 миллиардов кубов - РИА Новости, 28.10.2021

"Газпром" увеличил поставки газа в Европу на 11 миллиардов кубов

"Газпром" выполняет все свои долгосрочные контракты и дополнительно поставил в Европу в 2021 году 11 миллиардов кубометров газа, заявил председатель совета... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:40

2021-10-28T18:40

2021-10-28T18:40

экономика

европа

виктор зубков

газпром

цены на нефть

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ВЕРОНА (Италия), 28 окт - РИА Новости. "Газпром" выполняет все свои долгосрочные контракты и дополнительно поставил в Европу в 2021 году 11 миллиардов кубометров газа, заявил председатель совета директоров компании Виктор Зубков."Газпром" обеспечивал всегда и обеспечивает сейчас, сегодня, все свои долгосрочные контракты. Более того, уже в этом году "Газпром" поставил в Европу дополнительно 11 миллиардов кубических метров газа", - сказал Зубков, выступая в четверг на сессии Евразийского экономического форума.

https://ria.ru/20211028/feyk-1756689829.html

европа

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экономика, европа, виктор зубков, газпром, цены на нефть