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"Газпром" увеличил поставки газа в Европу на 11 миллиардов кубов
"Газпром" увеличил поставки газа в Европу на 11 миллиардов кубов - РИА Новости, 28.10.2021
"Газпром" увеличил поставки газа в Европу на 11 миллиардов кубов
"Газпром" выполняет все свои долгосрочные контракты и дополнительно поставил в Европу в 2021 году 11 миллиардов кубометров газа, заявил председатель совета... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:40
2021-10-28T18:40
2021-10-28T18:40
экономика
европа
виктор зубков
газпром
цены на нефть
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ВЕРОНА (Италия), 28 окт - РИА Новости. "Газпром" выполняет все свои долгосрочные контракты и дополнительно поставил в Европу в 2021 году 11 миллиардов кубометров газа, заявил председатель совета директоров компании Виктор Зубков."Газпром" обеспечивал всегда и обеспечивает сейчас, сегодня, все свои долгосрочные контракты. Более того, уже в этом году "Газпром" поставил в Европу дополнительно 11 миллиардов кубических метров газа", - сказал Зубков, выступая в четверг на сессии Евразийского экономического форума.
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экономика, европа, виктор зубков, газпром, цены на нефть
"Газпром" увеличил поставки газа в Европу на 11 миллиардов кубов
"Газпром" дополнительно поставил в Европу 11 миллиардов кубов газа в 2021 году