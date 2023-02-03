https://ria.ru/20230203/gaz-1849576839.html
Зубков предложил давать россиянам кредиты для перевода машин на газ
Зубков предложил давать россиянам кредиты для перевода машин на газ - РИА Новости, 03.02.2023
Зубков предложил давать россиянам кредиты для перевода машин на газ
Россиянам, которые хотят переоборудовать свои автомобили для работы на газу, но не имеют на это денег, нужно предоставлять льготные банковские кредиты, считает... РИА Новости, 03.02.2023
2023-02-03T16:26
2023-02-03T16:26
2023-02-03T16:26
россия
санкт-петербург
виктор зубков
газпром
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Россиянам, которые хотят переоборудовать свои автомобили для работы на газу, но не имеют на это денег, нужно предоставлять льготные банковские кредиты, считает председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. Зубков в пятницу проводит в Петербурге совещание по вопросам развития рынка газомоторного топлива в России. "Давайте мы сделаем какие-то кредиты более-менее недорогие для тех людей, кто хочет переоборудовать свой транспорт, личный транспорт... Почему мы не помогаем людям, что мы сидим, что мы высидим с вами? Надо приглашать банк, садиться, а для этого надо сначала собрать информацию, провести соцопрос (о заинтересованности в переоборудовании личного автомобиля под природный газ)", - сказал Зубков на совещании. Ранее он сообщил, что газовые заправки "Газпрома" остаются убыточными из-за их низкой загрузки, которая вызвана недостатком автомобилей, использующих природный газ в качестве топлива. По словам Зубкова, в России в 2022 году было выпущено 8 тысяч таких автомобилей, переоборудовано под природный газ - около 20 тысяч.
https://ria.ru/20230126/lada-1847598117.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, санкт-петербург, виктор зубков, газпром, авто
Россия, Санкт-Петербург, Виктор Зубков, Газпром, Авто
Зубков предложил давать россиянам кредиты для перевода машин на газ
Зубков предложил давать россиянам льготные кредиты для перевода машин на газ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Россиянам, которые хотят переоборудовать свои автомобили для работы на газу, но не имеют на это денег, нужно предоставлять льготные банковские кредиты, считает председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
Зубков в пятницу проводит в Петербурге
совещание по вопросам развития рынка газомоторного топлива в России
.
"Давайте мы сделаем какие-то кредиты более-менее недорогие для тех людей, кто хочет переоборудовать свой транспорт, личный транспорт... Почему мы не помогаем людям, что мы сидим, что мы высидим с вами? Надо приглашать банк, садиться, а для этого надо сначала собрать информацию, провести соцопрос (о заинтересованности в переоборудовании личного автомобиля под природный газ)", - сказал Зубков на совещании.
Ранее он сообщил, что газовые заправки "Газпрома" остаются убыточными из-за их низкой загрузки, которая вызвана недостатком автомобилей, использующих природный газ в качестве топлива. По словам Зубкова, в России в 2022 году было выпущено 8 тысяч таких автомобилей, переоборудовано под природный газ - около 20 тысяч.