https://ria.ru/20230203/gaz-1849576839.html

Зубков предложил давать россиянам кредиты для перевода машин на газ

Зубков предложил давать россиянам кредиты для перевода машин на газ - РИА Новости, 03.02.2023

Зубков предложил давать россиянам кредиты для перевода машин на газ

Россиянам, которые хотят переоборудовать свои автомобили для работы на газу, но не имеют на это денег, нужно предоставлять льготные банковские кредиты, считает... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T16:26

2023-02-03T16:26

2023-02-03T16:26

россия

санкт-петербург

виктор зубков

газпром

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Россиянам, которые хотят переоборудовать свои автомобили для работы на газу, но не имеют на это денег, нужно предоставлять льготные банковские кредиты, считает председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. Зубков в пятницу проводит в Петербурге совещание по вопросам развития рынка газомоторного топлива в России. "Давайте мы сделаем какие-то кредиты более-менее недорогие для тех людей, кто хочет переоборудовать свой транспорт, личный транспорт... Почему мы не помогаем людям, что мы сидим, что мы высидим с вами? Надо приглашать банк, садиться, а для этого надо сначала собрать информацию, провести соцопрос (о заинтересованности в переоборудовании личного автомобиля под природный газ)", - сказал Зубков на совещании. Ранее он сообщил, что газовые заправки "Газпрома" остаются убыточными из-за их низкой загрузки, которая вызвана недостатком автомобилей, использующих природный газ в качестве топлива. По словам Зубкова, в России в 2022 году было выпущено 8 тысяч таких автомобилей, переоборудовано под природный газ - около 20 тысяч.

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россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, санкт-петербург, виктор зубков, газпром, авто