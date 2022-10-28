https://ria.ru/20221028/sanktsii-1827624349.html
Канада ввела санкции против Новака, Мантурова и Шульгинова
Канада ввела санкции против Новака, Мантурова и Шульгинова - РИА Новости, 29.10.2022
Канада ввела санкции против Новака, Мантурова и Шульгинова
Канада в пятницу опубликовала новые санкции против России, под которые попали вице-премьер РФ Александр Новак, глава Минпромторга России Денис Мантуров и... РИА Новости, 29.10.2022
2022-10-28T18:08
2022-10-28T18:08
2022-10-29T00:01
экономика
канада
александр новак
денис мантуров
николай шульгинов
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор зубков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Канада в пятницу опубликовала новые санкции против России, под которые попали вице-премьер РФ Александр Новак, глава Минпромторга России Денис Мантуров и российский министр энергетики Николай Шульгинов, следует из заявления, опубликованного на сайте канадского правительства.Также под санкции попали председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, профессор Виктор Мартынов, а также ректор РАНХиГС Владимир Мау.Согласно представленной таблице, "Виктор Алексеевич Зубков" значится под номером 1038 в перечне попавших по санкции лиц.Ранее в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что его страна вводит санкции в отношении 35 россиян, включая членов руководства компании "Газпром", а также шести компаний российского энергетического сектора.
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экономика, канада, александр новак, денис мантуров, николай шульгинов, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор зубков, цены на нефть, газпром, санкции в отношении россии
Экономика, Канада, Александр Новак, Денис Мантуров, Николай Шульгинов, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Виктор Зубков, Цены на нефть, Газпром, Санкции в отношении России
18:08 28.10.2022 (обновлено: 00:01 29.10.2022)
Канада ввела санкции против Новака, Мантурова и Шульгинова
Канадские власти ввели санкции против Новака, Мантурова, Шульгинова, Зубкова