https://ria.ru/20230421/gaz-1866978259.html

"Газпром" попросил регионы закупать технику на газе, а не на бензине

"Газпром" попросил регионы закупать технику на газе, а не на бензине - РИА Новости, 21.04.2023

"Газпром" попросил регионы закупать технику на газе, а не на бензине

Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков попросил регионы страны, оснащенные газозаправочными станциями, приобретать технику именно на газе. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:17

2023-04-21T18:17

2023-04-21T18:46

экономика

павловский район

краснодарский край

виктор зубков

вениамин кондратьев

газпром

россия

природный газ

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КРАСНОДАР, 21 апр – РИА Новости. Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков попросил регионы страны, оснащенные газозаправочными станциями, приобретать технику именно на газе. В Павловском районе Кубани состоялось совещание с участием председателя Совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова и губернатора региона Вениамина Кондратьева. "Прошу руководителей регионов, там, где есть газозаправочные станции, за бюджетные деньги приобретать именно технику на газе. Закупка транспорта на бензине убыточна. Надо работать с бизнесом, рассказывать о преимуществах. В этом плане хорошо работает Краснодарский край. На территории региона действует 28 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 18 из них - "Газпром". Средняя загрузка превышает 40%", - передает пресс-служба краевой администрации слова Зубкова. Он также отметил, что для Кубани, как ведущего сельскохозяйственного региона, переход на газовую технику особенно актуален, так как аграрии несут много затрат на семена, удобрения, а газомоторное топливо поможет сократить расходы. "Если "Газпром" наращивает число заправочных станций в крае, должен увеличиваться и транспорт, работающий на таком топливе. Это двусторонняя ответственность. Со своей стороны, мы с 2019 года ввели запрет на покупку техники на другом топливе в пользу газомоторного", - отметил Кондратьев.

https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html

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экономика, павловский район, краснодарский край, виктор зубков, вениамин кондратьев, газпром, россия, природный газ