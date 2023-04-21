https://ria.ru/20230421/gaz-1866978259.html
"Газпром" попросил регионы закупать технику на газе, а не на бензине
"Газпром" попросил регионы закупать технику на газе, а не на бензине - РИА Новости, 21.04.2023
"Газпром" попросил регионы закупать технику на газе, а не на бензине
Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков попросил регионы страны, оснащенные газозаправочными станциями, приобретать технику именно на газе. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:17
2023-04-21T18:17
2023-04-21T18:46
экономика
павловский район
краснодарский край
виктор зубков
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газпром
россия
природный газ
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КРАСНОДАР, 21 апр – РИА Новости. Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков попросил регионы страны, оснащенные газозаправочными станциями, приобретать технику именно на газе. В Павловском районе Кубани состоялось совещание с участием председателя Совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова и губернатора региона Вениамина Кондратьева. "Прошу руководителей регионов, там, где есть газозаправочные станции, за бюджетные деньги приобретать именно технику на газе. Закупка транспорта на бензине убыточна. Надо работать с бизнесом, рассказывать о преимуществах. В этом плане хорошо работает Краснодарский край. На территории региона действует 28 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 18 из них - "Газпром". Средняя загрузка превышает 40%", - передает пресс-служба краевой администрации слова Зубкова. Он также отметил, что для Кубани, как ведущего сельскохозяйственного региона, переход на газовую технику особенно актуален, так как аграрии несут много затрат на семена, удобрения, а газомоторное топливо поможет сократить расходы. "Если "Газпром" наращивает число заправочных станций в крае, должен увеличиваться и транспорт, работающий на таком топливе. Это двусторонняя ответственность. Со своей стороны, мы с 2019 года ввели запрет на покупку техники на другом топливе в пользу газомоторного", - отметил Кондратьев.
https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html
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экономика, павловский район, краснодарский край, виктор зубков, вениамин кондратьев, газпром, россия, природный газ
Экономика, Павловский район, Краснодарский край, Виктор Зубков, Вениамин Кондратьев, Газпром, Россия, Природный газ
"Газпром" попросил регионы закупать технику на газе, а не на бензине
"Газпром" попросил регионы, оснащенные сетью ГЗС, приобретать технику на газе